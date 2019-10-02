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2 октября • обновлено в 04:47
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Пенсии по телефону и интернет в каждый дом: что обещает украинцам "страна в смартфоне"

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В Украине всерьез задумали внедрить “цифровое государство”. Звучит немного фантастически, но в новом Кабинете министров уверяют концепция готова, а желание ее реализовать хоть отбавляй.

Если задумка заработает, то украинцы получат доступные госуслуги в смартфоне. Есть ли шансы у идеи, доведут ли ее до конца и что конкретно предлагают в материале OBOZREVATEL.

Этот текст о:

  • цифровых трансформациях в Украине;

  • госуслугах, которые могут внедрить в ближайшие годы;

  • том, что изменится в жизни украинцев уже через несколько лет.

О чем идет речь и какие есть проблемы

Все просто — в Украине взаимодействие государства и гражданина не всегда находится на должном уровне. Бюрократия, “совок”, коррупция — не полный список всех проблем государственного аппарата. Не везде все так плохо, но иногда для получения справки приходится потратить уйму времени.

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Поэтому в новом составе Кабинета министров появилось целое министерство цифровых трансформаций. Место его руководителя занял экс-руководитель диджитал-направления в команде Владимира Зеленского Михаил Федоров.

Совместно с компанией Fedoriv Marketing Agency вице-премьер-министр в конце сентября презентовал концепцию “государства в смартфоне” под брендом “ДІЯ”.

Так, авторы идеи для начала выделили сразу несколько проблем (на основе исследования около 90 тысяч человек), с которыми сталкиваются украинцы, а это:

  • “Главная ассоциация с государством — стресс”.

По словам Федорова, люди при любой возможности стараются обойти процесс взаимодействия с госаппаратом. Проще говоря — если можно не стоять в очереди, или не собирать десяток бумаг, большинство не пойдет навстречу государству.

  • Проблема идентификации и сложно получить электронную подпись.

Для того, чтобы получить электронную подпись — нужно слишком много процедур. На руках у украинцев не так много таких подписей. Решить задачу Федоров предлагает с помощью SmartID. Ее смогут привязать через устройство Приват24. В таком случае е-подпись могут получить с ходу сразу 10 миллионов украинцев.

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  • Сложная организационная структура.

“На уровне государства нет организационной структуры, которая сможет построить цифровую страну. Раньше все министерства двигались в разных направлениях и не было общего взгляда. Нам удалось построить эффективную систему — создали комитет по вопросам цифровой трансформации и министерство”, — подчеркнул Федоров.

Именно поэтому в каждое министерство внедрили специального человека, который будет отвечать за диджитализацию ведомства. Основные же цели профильного министерства:

  1. 100% публичных услуг доступны гражданам и бизнесу в онлайн;

  2. 100% населённых пунктов и их социальные объекты имели доступ к интернету;

  3. Более 6 миллионов украинцев вовлечены в программу развития цифровых средств;

  4. Увеличить долю IT до 10% ВВП.

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На данном этапе профильное министерство занимается 90 проектами. Из основных идей:

  • Электронный кабинет гражданина. Он будет доступен в смартфоне уже через несколько месяцев. “Он позволит увидеть цифровые права, паспорт, вашу недвижимость и так далее. Когда государство отправит запрос о ваших данных, вам придет уведомление”.

  • Пилотный проект по цифровым правам, онлайн-студенческий.

  • Е-малятко. При рождении ребенка есть возможность заполнить одну форму, и получить сразу несколько услуг — соцвыплаты, свидетельство о рождении и так далее.

  • ID-14 — при получении паспорта человека будут регистрировать как налогоплательщика.

  • Оформление пенсии онлайн.

  • Электронное резидентство. “В Украине станет удобно открыть счет или бизнес, не приезжая в саму страну. Сделать это через посольство”.

  • Аудит реестров и е-перепись.

  • “Без справок”. Сделать так, чтобы часть услуг “отпали” по ненадобности.

  • Кабинет застройщика. Лицензии можно получить без участия чиновников.

Новый бренд “цифровой Украины”

Речь идет о бренде “ДІЯ”. Он расшифровывается как “держава і я”. По задумке авторов идеи, до 2024 года они смогут:

  • Перевести 100% услуг в онлайн-режим;

  • 20% услуг предоставляются автоматически, без участия чиновника;

  • 1 онлайн-форма абсолютно для всех видов услуг.

ДІЯ

ДІЯ

ДІЯ

ДІЯ

"Государство должно стать сервисом, а не страшным монстром. Помогать одним быстро получать услуги, а другим — честно выполнять свою работу. Поэтому мы запускаем проект "Цифровое государство", который объединит все ведомства в единую удобную и действенную онлайн-систему", — говорится на сайте проекта.

К слову, деньги на разработку концепции выделили иностранные партнеры Украины: проект USAID, швейцарско-украинская программа EGAP, проект EGOV4UKRAINE.

Реально ли это?

OBOZREVATEL спросил у диджитал-стратега Андрея Шевчука.

"Рад, что коммерческий сектор и государственный начали находить общие интересы и точки для работы. Коммерческий сектор начал понимать, что успех государства может и должен влиять на их доходы в будущем.

Что касается запуска ДіЯ, то оптимистично воспринимаю этот шаг. Самое главное, чтобы, несмотря на хейт со стороны общественности, они [разработчики] продолжали идти в нужном направлении.

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Все сложности начнутся после красивых презентаций и разработки геометричных гротескных шрифтов. Уверен, что системе понадобится 1-2-3 года, чтобы понять изменения стратегии государства – помощь людям, а не защита от людей.

Такие глобальные проекты не смогут заработать без аудита и точечной работы с конкретными государственными службами. Обновление гос службы должен стать первым из шагов", — пояснил Шевчук.

Это все хорошо, но по ходу действия возникает важный вопрос к концепции "государства в смартфоне" — удастся ли разработчикам избежать коррупции при внедрении самой системы? Тут есть несколько вопросов:

  • Сколько на это уйдет денег из бюджета?

  • Что делать с теми функциями, которые уже работают в госаппарате?

  • Что делать, к примеру, с такими компаниями как IIG, которая еще месяц назад презентовала свой проект "электронного государства"? Ранее, к примеру, владельцы компании входили в состав руководства консорциума ЕДАПС — символа украинской коррупции. Будут ли она принимать участие в разработке программы?

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Реформы в Украине
Персоны
Михаил Федоров Андрей Федорив
Место
Украина
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