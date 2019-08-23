"Превратить в ловушку для Кремля": дипломат посоветовал Зеленскому, как вернуть Крым

Если Украина воспользуется всеми возможностями, в том числе международными, для того, чтобы надавить на Россию из-за незаконной аннексии Крыма, полуостров станет уже не плацдармом, а ловушкой для Кремля.

Такое мнение в материале для Lb.ua выразил экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, бывший посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский избрал правильную стратегию, заявив, что до 2020 года его команда разработает полный комплект законопроектов по возвращению оккупированных территорий.

Елисеев посоветовал Зеленскому, как вернуть Крым

Дипломат также дал советы главе государства, как восстановить контроль над полуостровом, отметив, что за последние пять лет Украина получила поддержку на международной арене, которая может сыграть на руку.

"С одной стороны, стоит дальше продолжить оттачивать политику непризнания, которая имеет более статический характер. Параллельно, необходимо инициативно напоминать о недостаточности и неиспользованный потенциал политики непризнания, тем самым перефокусируя внимание на активные действия, которые бы учитывали динамические изменения и со временем позволили бы сформировать окончательные очертания политики деоккупации", – заявил Елисеев.

Дипломат также считает, что Украина должна продолжать добиваться введения дополнительных мониторинговых механизмов.

"Необходимо и тщательное отслеживание случаев нарушения санкционного режима, прежде всего западными компаниями. Следовало бы проработать возможность распространения модели проведения консультаций с ЕС относительно правовых последствий оккупации АР Крым и г. Севастополь на двусторонней уровень, прежде всего со странами, где фиксируются наиболее значимые нарушения санкционного режима", – пояснил он.

Елисеев дал Зеленскому советы по Крыму 5 канал

"Особое место среди мероприятий "матрицы деоккупации" стоит отвести наращиванию собственного потенциала Украины. Прежде всего мы должны исправлять ситуацию, которая сложилась с потерей флота в Крыму, в частности через реализацию асимметричных мер", – добавил он.

Елисеев также посоветовал продолжить работу по сохранению и усилению военно-морского присутствия союзников в акватории Черного моря, чтобы демонополизировать российское присутствие.

"Оккупация Крыма Россией стала плацдармом для развертывания спирали российской агрессии. Поиск и эффективное комбинирование инструментов для усиления давления на Россию в рамках мирной стратегии деоккупации Крыму и совершенствования соответствующих международно-правовых механизмов будет все больше превращать Крымский полуостров в ловушку для Москвы и приближать его освобождение", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 23 августа во время общения в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций подчеркнул, что Украина занимает жесткую позицию по вопросу оккупированного Крыма, которая состоит в том, что полуостров должен быть возвращен.

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