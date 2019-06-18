"Превращают Крым в концлагерь": Порошенко призвал усилить давление на Россию

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить давление на Россию в связи с тем, что во вторник, 18 июня, суд в России вынес приговор пяти крымским татарам, обвиняемым в террористической деятельности.
Соответствующее заявление Порошенко разместил в своем Facebook, отметив, что таким решением "агрессор проверяет границы единства и солидарности с Украиной, а также наши красные линии".
"Окупационная власть продолжает превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь", – написал он.
Петр Порошенко
Replyua.net
Пятый президент убежден, что мировое сообщество не должно оставаться равнодушным в данной ситуации. "Ответ должен быть четким и твердым: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом он выразил готовность помогать нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.
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