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"Превращают Крым в концлагерь": Порошенко призвал усилить давление на Россию

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Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить давление на Россию в связи с тем, что во вторник, 18 июня, суд в России вынес приговор пяти крымским татарам, обвиняемым в террористической деятельности.

Соответствующее заявление Порошенко разместил в своем Facebook, отметив, что таким решением "агрессор проверяет границы единства и солидарности с Украиной, а также наши красные линии".

"Окупационная власть продолжает превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь", – написал он.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Replyua.net

Пятый президент убежден, что мировое сообщество не должно оставаться равнодушным в данной ситуации. "Ответ должен быть четким и твердым: мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом он выразил готовность помогать нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

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Алоизович Петр
Алоизович Петр
И немедленно выпил(с)
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Хитров Леонид
Хитров Леонид
Лживый Барыга будет подло выжидать случая нагадить, если не посадить!
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Вальцман никак не может успокоиться после того, как его чуть не порвали на тряпки в Симферополе и с позором навсегда вышвырнули оттуда подсрачниками.
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