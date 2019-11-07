"Превращаешься в организм": Зеленский признался, как по нему "бьет" работа президента

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что изнурительная работа президента забирает у него все силы.

О своей усталости глава государства рассказал в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое в четверг, 7 ноября, опубликовала в соцсетях пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"К этой работе привыкнуть невозможно. Люди говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. А это реальная жизнь, очень сложная. Очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", – поделился президент.

Зеленский пожаловался на усталость Главком

По словам Зеленского, его работа "бьет" также и по родным. "Но решение же, как говорят у нас в Верховной Раде, принято", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть.

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