Порошенко требует наказать виновных в срыве питания в ВСУ

Парламент обязан инициировать расследование обстоятельств, при которых были сорваны тендеры на обеспечение питания в Вооруженных Силах Украины. Лица, виновные в том, что половина армии осталась голодной, должны быть привлечены к ответственности. Об этом в ходе согласительного совета в парламенте заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

kp.ua

"Хочу подчеркнуть, что я как Верховный Главнокомандующий вместе с волонтерским десантом начали эту систему питания и позволили украинским воинам качественно обеспечивать питание. Вместе с тем в конце 2019 года с преступной небрежностью было сорвано проведение подготовки тендеров для тех, кто будет делать закупки для военных, и половина украинских Вооруженных Сил осталась без питания", – отметил Порошенко.

Он обратился к руководству Верховной Рады Украины с требованием инициировать расследование обстоятельств, при которых были сорваны тендеры на обеспечение армии питанием - с последующим наказанием виновных лиц.

"Я требую – и я думаю, меня поддерживают лидеры фракций – тщательного расследования и привлечения к ответственности тех, кто сорвал систему питания и заключение необходимых контрактов", – подчеркнул Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко обратился к Зеленскому с призывом к конкретным решениям для спасения экономики от неминуемой кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и ошибками действующей власти в ефективном противодействии существующим вызовам.

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