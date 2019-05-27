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''Прессинг продолжается'': в Украине объяснили отношение США к Зеленскому

2.2тЧитать материал на украинском

США осуществляют давление на олигарха Игоря Коломойского, чтобы ограничить его влияние на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц. По его словам, американцы в победе Зеленского "не увидели ничего плохого".

"США надеются, что приход Зеленского к власти станет возможностью смены старых элит, которые существуют в Украине, когда 15-20 лет одни и те же лица на экране. С точки зрения американских интересов им все-таки интересна новая политическая система в Украине, чтобы новые элиты создавали новые возможности. Это американская модель – больше конкуренции, больше возможностей", – пояснил он.

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Как отметил Каракуц, необходимо разделять отношение американского политического истеблишмента к Зеленскому и Коломойскому. По его словам, резкие заявления адвоката Трампа Рудольфа Джулиани относительно Украины были направлены не против Зеленского, а против определенных лиц из его окружения.

"Накануне ФБР уже открывало определенные дела против Коломойского на полмиллиарда долларов за уклонение от налогов. Я так понимаю, что публичный прессинг продолжается непубличным. То есть американцы знают, что делать с украинскими олигархами, как замораживать их активы, как на них влиять", – заявил он.

По словам эксперта, США хотят создать определенные рамки для команды Коломойского, "чтобы они не думали, что в результате этих выборов якобы победили".

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Каракуц также отметил, что власти Украины не должны идти на ухудшение отношений с США из-за Коломойского.

"Украина не может потерять поддержку США. Очень много всего завязано. США – это, в первую очередь, сотрудничество с МВФ. Штаты – это поддержка Украины во многих международных влиятельных организациях, начиная от Совбеза ООН. США – это возможность для инвестиций, кредитования. Без этого Украина столкнется не просто с экономическим кризисом, а будет вынуждена искать новые источники денег", – пояснил международник.

''Прессинг продолжается'': в Украине объяснили отношение США к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно из-за Джулиани разгорелся громкий скандал: адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов" в команде Зеленского.

Также Джулиани призвал Зеленского привлечь олигарха Игоря Коломойского к ответственности, чтобы доказать свою политическую независимость.

В свою очередь, Игорь Коломойский подтвердил заявления в СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдалился от него.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь КоломойскийАндрей Каракуц
Место
Украина
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Ефимова Светлана
Ефимова Светлана
Мoя 6лагодaрнoсть тем, кто показал мне сaйт http://difimas.com/jf7w0w Пpocто прoйдя пpостой oпрoc получила почти полугoдовyю зарплатy)) Пoльзуйтеcь, пока еcть вoзмoжность=)
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А давайте проведем референдум "Сдавать Беню или нет"! Выборы в ВР ничего не изменят, а вот если Украина не сдаст Беню, очень многое может измениться и к сожалению в худшую сторону! Отменим выборы! Голосуем за рвферендум!
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