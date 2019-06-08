Пресс-секретарь Зеленского обвинила ВСУ в убийстве жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

Об этом она сказала во время включения в прямой эфир политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1, комментируя позицию украинской стороны на мирных переговорах в Минске (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Очень часто наши военные попадают на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", – сказала она.

Юлия Мендель theБабель

"Пресс секретарь Зеленского на весь мир озвучила, что украинские военные ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам, больницам, если оттуда стреляли боевики. То есть, фактически, она утверждает, что ВСУ умышленно и сознательно стреляют по гражданским, по детям и больницам. Что запрещено категорично. Не только приказами в ЗСУ, но и международными законами", – высказался о словах Мендель волонтер Роман Доник.

"Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "как работали, так и работают".

Позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

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