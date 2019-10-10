На уколах: Зеленский признался, на что пошел ради марафона

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Киеве в четверг, 10 октября, передают "Українські Новини" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Связки – мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали [специалисты], которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос – вернем", – сказал Зеленский.

Коллаж

Он добавил, что после продолжительного пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится. Зеленский также показал жестом, что ему делают уколы для поддержки связок.

Отметим, общение президента с журналистами на фуд-корте Kyiv Food Market началось в 10 утра четверга.

Как писал OBOZREVATEL:

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