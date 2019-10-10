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11 октября • обновлено в 03:32
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На уколах: Зеленский признался, на что пошел ради марафона

7.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Киеве в четверг, 10 октября, передают "Українські Новини" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Связки – мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали [специалисты], которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос – вернем", – сказал Зеленский.

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На уколах: Зеленский признался, на что пошел ради марафона

Коллаж

Он добавил, что после продолжительного пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится. Зеленский также показал жестом, что ему делают уколы для поддержки связок.

Отметим, общение президента с журналистами на фуд-корте Kyiv Food Market началось в 10 утра четверга.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика видео здоровье
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Santi Amonito
Santi Amonito
Сейчас все заплачут от умиления. Сменил "дорогу" на "баян" - очень свойственно торчку.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Клоун з нього так і не вийшов. Навіщо усе це? Аби відволікти увагу від провалів?
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
С кокаина подсел на героин?
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