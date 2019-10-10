На уколах: Зеленский признался, на что пошел ради марафона

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.
Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Киеве в четверг, 10 октября, передают "Українські Новини" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Связки – мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали [специалисты], которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос – вернем", – сказал Зеленский.
Коллаж
Он добавил, что после продолжительного пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится. Зеленский также показал жестом, что ему делают уколы для поддержки связок.
Отметим, общение президента с журналистами на фуд-корте Kyiv Food Market началось в 10 утра четверга.
Как писал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.
Он рассказал о своем главном разочаровании в политике и высказался о главной ошибке на посту.
Ранее совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер рассказал, кто заказал "кулинарный" пресс-марафон Владимира Зеленского.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Пресс-марафон Владимира Зеленского" на OBOZREVATEL.