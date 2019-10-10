Пресс-марафон Зеленского в Киеве: все подробности, фото и видео онлайн

В четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на улице Московской проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Facebook, на мероприятие аккредитовались более 300 журналистов (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскоролльте до конца новости).

Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Представители медиа будут задавать вопросы группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Мендель отметила, что общение с журналистами может продлиться 10 часов.

"Перечень (вопросов - Ред.) очень разнообразен. Мы сами очень удивлены. По самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов", – написала она в сети.

OBOZREVATEL ведет онлайн пресс-марафона Зеленского:

13:10 Также лидер нации пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка его бывшими акционерами. По его словам, Международный валютный фонд и другие партнеры страны обеспокоены вопросом оспаривания в судах национализации банка.

12:50 Зеленский оправдал действия своего пресс-секретаря Юлии Мендель в конфликте с журналистом Сергеем Андрушко.

"Несколько раз я видел, что ведет он себя не совсем корректно. Не должен так себя вести мужчина по отношению к женщине. Я внутренне прощал господину Андрушко его поведение в отношении меня. Понимал, что они журналисты, они свободны, это нормально, они так двигаются. Он здоровый мужик. Если б я не был президентом, я бы ему ответил по-другому", – ответил он.

Юлия Мендель

12:35 Глава Украины сообщил, что реализация "формулы Штайнмайера" еще не состоялась, поскольку это возможно лишь после того, как вступит в силу новый закон об особом статусе Донбасса.

12:05 Президент снова поднял тему переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что готов к прямым переговорам с главой Кремля относительно обмена пленными и удерживаемыми гражданами.

11:45 Глава государства поддержал Кабмин в борьбе с уклонением от налогов с помощью физлиц-предпринимателей. По его словам, когда ФЛП работают – это нормально. Но плохо, когда с их помощью большие компании уклоняются от налогов.

11:30 Отвечая на вопрос СМИ, Зеленский назвал три главные темы на переговорах с главой России Владимиром Путиным. Также он подчеркнул, что перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

Зеленский с журналистами

11:15 Зеленский рассказал, что все украинцы считают скандального экс-нардепа Сергея Пашинского бандитом. Однако он опроверг свое влияние на ход резонансного дела.

"Выйдите на улицу и спросите – Пашинский это бандит или нет? Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%: 100 человек спросите – 100 человек скажет: "Да". Я не влияю", – ответил он.

10:55 Лидер украинцев заявил, что готов покинуть свой пост в случае массовых протестов против него в стране.

"По поводу Майдана. Я ничего не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если общество захочет, чтобы я не был президентом – кровопролития не будет, я спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Они не выберут прекращение войны, они будут выбирать среди меню товаров, которые есть на рынке, продажном и политическом рынке", – ответил он.

10:45 Президент заверил, что в ходе телефонного разговора с Трампом не было никакого шантажа.

10:35 Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом он попытался показать ему, что новая украинская власть – никакие не коррупционеры.

Президент Владимир Зеленский

10:20 Гарант конституции пообещал завершить войну с Россией на Донбассе.

"Когда меня выбирали президентом, я хочу напомнить, какого Зеленского выбирало общество – президента, который прекратит войну. Поэтому именно такой Зеленский остается, и я всегда буду таким оставаться. Я такой человек!" – сказал глава государства.

10:05 Президент, отвечая на вопрос журналиста по Донбассу заявил, что разведение в Станице Луганской стало лучшей пропагандой Украины на неподконтрольных территориях.

"А насчет телевидения… Пусть переключают (российские) каналы или сидят и говорят как Светлаков: что вы говорите, вы врете?" – пояснил он, как бороться с пропагандой Кремля.

10:00 Пришел президент Украины Владимир Зеленский. Он поздоровался с журналистами и сел за стол вместе с ними.

Президент Украины Владимир Зеленский

9:45 Журналисты в здании заняли места. Участникам марафона вынесли еду и напитки.

Пресс-марафон Владимира Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского

9:00 У здания Kyiv Food Market начали собираться журналисты. На входе установлены рамки-металлоискатели.

Пресс-марафон Владимира Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского

8:40 Известно, что несколько сотрудников СМИ сообщили о невозможности аккредитации. Так, было отказано журналисту издания "Цензор.нет" Евгению Кузьменко, корреспонденту BIHUS.info Данииле Мокрыку, а также главному редактору проекта "Исландия" Сергею Гришину.

"Пресс-служба президента Украины отказала мне в аккредитации на сегодняшний пресс-марафон с участием президента Украины. Формулировка загадочно-лаконичная: "В связи с таймингом", – написал он. Однако позже добавил, что его все-таки аккредитовали.

Также, по словам Гришина, аккредитацию не получила главред "Левого берега" Соня Кошкина.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер заявил, что проведение пресс-марафона украинского главы Владимира Зеленского именно в этом заведении было идеей Офиса президента.

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