"Кумовья" у руля, мэр-"бандит" и новая "эпоха бедности": о чем говорил Зеленский на годовой пресс-конференции

В среду, 20 мая 2020 года, в первую годовщину инаугурации президент Украины Владимир Зеленский собрал большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы своей команды.

Журналистов пустили не всех, некоторые остались "за бортом", не получив аккредитации. Президент этот факт пояснил в начале мероприятия: "Я готов отвечать на все вопросы, но у нас в стране около 40 тысяч журналистов. Поэтому на следующую пресс-конференцию ожидаем от журналистского сообщества предложений, как я могу общаться со всеми журналистами".

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с тем, о чем говорил Зеленский в своем первом "годовом отчете" (полная текстовая трансляция пресс-конференции доступна тут).

Пресс-конференция Зеленского к году президентства

О ВТОРОМ ПРЕЗИДЕНТСКОМ СРОКЕ

Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

Более того, он добавил, что, если будет иметь большую поддержку украинского народа, то подумает над тем, чтобы баллотироваться на второй президентский срок.

О ПУТИНЕ

Когда в следующий раз встретится с Путиным

Зеленский анонсировал встречу с главой РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" после спада пандемии COVID-19.

"Что касается президента Российской Федерации – у меня с ним не было встречи в каком-либо формате или звонков. Мы не отпускаем в свободное плавание вопрос возврата наших людей и оккупированных территорий… Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Мы готовы к любому формату, который принесет результат", – отметил глава государства.

Как прошли первые переговоры с Путиным

Зеленский заявил, что по итогам встречи с Владимиром Путиным осенью 2020 года есть положительные результаты. В частности, это обмен пленными.

"После начала пандемии коронавируса мы смогли дожать и вернуть еще 25 человек, несмотря на то, что новая встреча в "нормандском формате" не состоялась. Сейчас же обсуждаем обмен с Российской Федерацией после пандемии. Но я хочу, чтобы мы говорили об этом, несмотря на COVID-19. Поэтому результат есть", – отметил он.

О КАРАНТИНЕ

Как будут снимать карантин в Украине

Зеленский заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом позволила изменить этапы выхода страны из карантина.

"Между областями не можем обеспечить транспорт, потому что у нас только шесть областей готовы к этому, только у них мы видим положительную статистику, которая позволяет это сделать", – пояснил глава государства.

Детсады тоже заработают – с 25 мая, сказал он. Правда, перед тем они получат рекомендации от Минздрава по правильной организации работы учреждений в условиях пандемии.

Когда запустят транспорт в Украине

По словам Зеленского, в Украине с 22 мая разрешат работу городского общественного транспорта, а с 25 мая откроют детские сады.

"Мы понимаем, что та статистика, благодаря нашим врачам, которая есть, она неплохая и позволяет некоторые этапы переносить. Сегодня на Кабмине рассмотрят вопрос, чтобы с 22 мая заработал городской транспорт, между областями мы транспорт запустить не можем. У нас только шесть областей готовы к этому.Только в шести областях нормальная статистика. Транспорт будет работать с 22 мая. С 25 мая заработают детские сады", – заявил президент.

Что происходит с премиями медикам

Было объявлено, что вопрос о премии медикам, которые борются с COVID-19, полностью закрыт. В 15-ти областях за март средства выплатили в полной мере.

"Мы обеспечили медиков денежными премиями за март. Как я и обещал, во всех областях медикам выплатили деньги... В 15-ти областях полностью выплачены суммы в тех рамках, о которых я докладывал и обещал. Все медицинские работники, которые боролись с COVID- 19, получили денежные надбавки. Все эти средства были полностью перечислены из бюджета, который сегодня направлен на поддержку медицины. Этот вопрос закрыт", – сказал президент.

О ДОНБАССЕ

"Нужно перестать стрелять?"

Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать на обстрелы террористов на Донбассе.

"Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", – отметил гарант.

Что слышно с фронта

В среду, 20 мая, созывается срочная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске из-за заявлений главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, сказал Зеленский.

"Сегодня из-за заявлений Пасечника представитель Украины в Минске Леонид Кучма обратился, чтобы срочно собрать заседание Трехсторонней контактной группы", – подчеркнул глава государства.

Признал, что на Донбассе воюют россияне

"Они (террористы на Донбассе. – Ред.) разные, есть много доказательств причастности российской десантуры. Они стреляют по нашим людям. Мы все это понимаем. Нет никакой "зрады". Мы точно знаем, кто там, и их количество. И почему они стреляют. Там есть и российские военные, и граждане России", – отметил гарант.

О "КУМОВЬЯХ" У РУЛЯ И О КАДРАХ

Зеленский заявил, что ни одного кума или военного друга не назначил и никогда не назначит на государственные должности.

Кроме того, президент также прокомментировал работу ключевых людей в стране. В частности, он назвал Баканова самым честным главой СБУ за всю историю Украины.

Также подчеркнул, что Ермак и Шефир не формируют кадровую политику, но в то же время он с ними обсуждает эти вопросы.

Аваков получил оценку "мощного министра", главная задача которого сейчас расследовать "дело Шеремета".

Также Зеленский заявил, что экс-глава украинской таможни Максим Нефьодов является профессионалом, но не смог побороть контрабанду в ГТС.

При этом прозвучало обещание поддержать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа".

О КОНФЛИКТЕ С МЭРОМ ЧЕРКАСС

Зеленский заявил, что не "сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

"Я не знаю даже, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – сказал гарант.

ОБ УБИЙСТВЕ ГАНДЗЮК

Заказчики убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк обязательно будут наказаны и "сядут за решетку", заверил президент.

Он отметил, что сейчас это дело полностью передано в суд. При этом подчеркнул, что власти не могут давить на судебные органы, но будут следить за тем, чтобы расследование дела проводилось по закону.

Он также выразил убеждение, что суд даст справедливый приговор в деле об убийстве Гандзюк.

О МВФ

Когда Украина подпишет меморандум с МВФ

Зеленский заявил, что уже в мае Украина подпишет новый меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

"Сейчас я подпишу банковский закон, являющийся последней предпосылкой к подписанию меморандума с МВФ. Я уверен, что мы его подпишем в мае. Затягивать нельзя", – сказал украинский лидер.

Он также добавил, что на днях получит на подпись закон о банках.

О ПОЕЗДКЕ В ОМАН

Зеленский отметил, что его поездка в Оман была исключительно частной и финансировалась за семейный счет.

Ситуацию же вокруг этого, которая переросла в скандал, он назвал "хайпом", который раскручивают намеренно.

"У меня есть семья, дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Они имели такую возможность и право на это. И в этом нет секрета", – сказал он.

О ПОРОШЕНКО

Президент пафосно заявил, что всем отличается от своего предшественника на этом посту Петра Порошенко.

"Может, я не так хорошо общаюсь на украинском, как президент Порошенко. Так и есть. Но я уважаю эту страну, ее граждан, уважаю каждого", – добавил он.

В то же время подчеркнул, что не гонится за рейтингами, зато ему важнее, как относится к нему народ и заслуживает ли он быть "слугой народа", президентом.

"Народ Украины меня выбрал. И жалеть или нет – может только он", – резюмировал Зеленский.

О БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ

Когда достроят все дороги в Украине

Зеленский пообещал, что до конца его каденции в Украине достроят все государственные дороги, а по всей стране откроют 25 крупных спортивных комплексов.

"Мы в 9 раз увеличили количество дорог, которые построим в этом году, несмотря на COVID-19, экономический кризис. Это 4,5 тыс. км дорог. Я до конца своей каденции, сколько она будет – решит народ, гарантирую, что мы достроим все государственные дороги. На местах ситуация не такая простая, мы пока не имеем влияние. Уверен, что мы построим все дороги и на местах. Я бы хотел быть президентом, которого запомнят как того, после которого появятся дороги", – заявил Зеленский.

Что происходит со строительством стадионов

В каждой области Украины будут построены новые стадионы и спортивные площадки, заверил президент.

"Мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области. В этом году уже должны быть представлены проекты. Очень важно развивать спорт в стране. Я бы очень хотел, чтобы мы назвали все эти стадионы и большие спортивные площадки в честь наших спортивных легенд современности", – сообщил глава государства.

ОБ "ЭПОХЕ БЕДНОСТИ"

Лидер Украины поспорил с журналисткой канала NewsOne Дианой Панченко о том, закончилась ли эпоха бедности в Украине. Так, Зеленский утверждает, что суммы в платежках за коммуналку снизились, а на помощь бедным не хватает около 1 млрд долларов.

"Платежки стали меньше. Это факт!" – заявил глава государства. На что Панченко уточнила: "В Украине, господин президент?".

Полная расшифровка словесной перепалки – здесь.

О ДЕШЕВЫХ КРЕДИТАХ, ЗАРПЛАТАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ

Как будут помогать бизнесу

Президент сказал, что власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.

"Программа" 5-7-9 "заработала. И мы дожмем банковскую систему, несмотря на то, что она у нас очень независимая, и банки не будут столь осторожными, выдавая кредиты населению. Потому что населению надо помогать", – заявил Зеленский.

Когда в Украине начнут работать "инвестиционные няни"

Законопроект об "инвестиционых нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.

"Только в Министерстве экономики 25 государственных предприятий, которые занимаются инвестициями. И так во всех министерствах. Поэтому мы приняли решение – один отдельный прозрачный Инвестиционный офис в Украине будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься инвестициями", – сказал Зеленский.

Зарплата в пять тысяч – это не бедность?

Зеленский считает, что выводы ЮНИСЕФ о том, что в Украине за чертою бедности окажутся 6-9 млн человек, некорректны.

"Это все люди, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен. Их считают бедными. Да, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими и американскими зарплатами. У них 250 долларов – это мизер, у нас это тоже мало, но не бедность. Зарплату мы увеличиваем, это задача премьер-министра. В ближайшее время он должен показать программу увеличения минимальной зарплаты", – пояснил глава государства.

О ГАЗЕ

Зеленский заверил, что Украина получила от "Газпрома" $3 млрд в рамках Стокгольмского арбитража благодаря, в частности, его личным договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это произошло 31 декабря. В тот же день у меня был разговор с президентом России, и мы действительно подвели итоги под тем, что мы вернули людей и получили деньги", – сказал он.