Президент України Петро Порошенко провів прес-конференцію

1) Томос і Собор. Правда, і віддаю належне - Президент доклав чимало зусиль, аби це сталося. Тепер треба докласти не менших зусиль, спільно з правоохоронними органами, щоб на етапі реалізації прийнятих рішень запобігти будь-яким провокаціям і силовим зіткненням, щоб процес єднання Церков проходив толерантно і мирно.

2) Воєнний стан, його введення і завершення. Тут правди немає, суцільна фальш. Причиною введення знову названо накопичення Росією техніки і військ неподалік Державного кордону і нібито реальну загрозу широкомасштабної війни. Але...

а) Ще більш масштабним накопичення було у 2014, 2015 роках і не просто накопичення - пряме застосування, з проникненням на нашу територію і бойовими діями батальйонних тактичних груп, з танками і артилерією, масованими обстрілами нашої території реактивними системами залпового вогню, захопленням тисяч квадратних кілометрів нашої території, створенням "котлів", в яких загинули, отримали поранення і потрапили в полон тисячі наших солдат - але тоді Президент не ввів, як мав би за Законом, режим воєнного стану. Безвідповідальність тоді - і фальш сьогодні.

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б) Нинішнє накопичення військ і техніки, якщо вірити картам і даним Генштабу, завершилося 1 жовтня. Але воєнного стану не вводили два місяці, чому? Безвідповідальність і фальш.

в) Ясно, що протягом 10 днів воєнного стану, що залишилися, Росія не відведе від Державного кордону ні війська, ні техніку. Водночас, Президент твердо обіцяє режим воєнного стану не продовжувати. Що це, на фоні постійних залякувань широкомасштабною війною - знову безвідповідальність? Чи Президенту соромно визнати, що ні на момент введення воєнного стану, ні за 10 днів - така загроза не була і не є вірогідною, реальною? Фальш, неправда на неправді. І це підриває довіру, наших людей і партнерів.