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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
Лидер партии "Гражданская позиция"Все статьи автора

Прес-конференція Порошенка: правда, безвідповідальність і фальш

3.8тЧитать материал на украинском

Президент України Петро Порошенко провів прес-конференцію

1) Томос і Собор. Правда, і віддаю належне - Президент доклав чимало зусиль, аби це сталося. Тепер треба докласти не менших зусиль, спільно з правоохоронними органами, щоб на етапі реалізації прийнятих рішень запобігти будь-яким провокаціям і силовим зіткненням, щоб процес єднання Церков проходив толерантно і мирно.

2) Воєнний стан, його введення і завершення. Тут правди немає, суцільна фальш. Причиною введення знову названо накопичення Росією техніки і військ неподалік Державного кордону і нібито реальну загрозу широкомасштабної війни. Але...

Прес-конференція Порошенка: правда, безвідповідальність і фальш

а) Ще більш масштабним накопичення було у 2014, 2015 роках і не просто накопичення - пряме застосування, з проникненням на нашу територію і бойовими діями батальйонних тактичних груп, з танками і артилерією, масованими обстрілами нашої території реактивними системами залпового вогню, захопленням тисяч квадратних кілометрів нашої території, створенням "котлів", в яких загинули, отримали поранення і потрапили в полон тисячі наших солдат - але тоді Президент не ввів, як мав би за Законом, режим воєнного стану. Безвідповідальність тоді - і фальш сьогодні.

Новости
Президентом Украины объявляется Анатолий Гриценко

б) Нинішнє накопичення військ і техніки, якщо вірити картам і даним Генштабу, завершилося 1 жовтня. Але воєнного стану не вводили два місяці, чому? Безвідповідальність і фальш.

в) Ясно, що протягом 10 днів воєнного стану, що залишилися, Росія не відведе від Державного кордону ні війська, ні техніку. Водночас, Президент твердо обіцяє режим воєнного стану не продовжувати. Що це, на фоні постійних залякувань широкомасштабною війною - знову безвідповідальність? Чи Президенту соромно визнати, що ні на момент введення воєнного стану, ні за 10 днів - така загроза не була і не є вірогідною, реальною? Фальш, неправда на неправді. І це підриває довіру, наших людей і партнерів.

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Автор
Анатолий ГриценкоАнатолий Гриценко
Темы
Пресс-конференция Петра ПорошенкоРоссийская военная угроза
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
военное положениевыборы в Украине
Источник
Источник:Facebook Анатолія Гриценко
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Комментарии на сайте не модерированы
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Пішло ти на хуй, ссикливе брехло! Як би в тебе була хоч крапля порядності, то сиділо б і не пизділо
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Malenky Andrew
Malenky Andrew
Путлеровская проститутка замычала. Методичка все та же - зачем ввели ВП. Уровень Гриценка равен уровню ординарного среднестатистического ольгинского тролля.
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Україночка Щира
Україночка Щира
Ну кому как не аффтору анализировать военное положение? Гриценко, купи очки и рассмотри скопления российских войск у наших границ. Заодно, тварь продажная, бывший министер обороны, скажи, как ты, продажная тварь, допустил прямое вторжение в 14 году? Хуйловские бабки отрабатываешь, поганец? Или ещё один хер резиновый тебе подарить в придачу к подаренному в Одессе?
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Malenky Andrew
Malenky Andrew
Україночка Щира, А про хер резиновый - это Вы классно!
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0
0
Malenky Andrew
Malenky Andrew
Україночка Щира, Путлеровская проститутка замычала. Методичка все та же - зачем ввели ВП. Уровень Гриценка равен уровню ординарного среднестатистического ольгинского тролля.
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1
0

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