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Почти 40% украинцев не знают, за кого голосовать на выборах

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Почти 40% украинцев не определились, за кого бы они отдали голос на президентских и парламентских выборах, если бы они проходили в конце февраля.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передают "Українські Новини".

Так, 16,7% респондентов ответили, что не принимали бы участие в голосовании в Раду, 5% испортили бы бюллетень, а 37% не определились с выбором. 38,3% - не определились с кандидатом на президентских выборах.

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При этом, если рассчитывать результаты по тем, кто определился с выбором, то в парламент прошли бы 8 партий: "Батьківщина" (22,5%), Радикальная партия (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), "За життя" (10,3%), "Громадянська позиція" (9,4%), Блок Петра Порошенко (6,6%), "Самопоміч" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%).

Опрос проводился с 5 по 21 февраля по заказу клиента.

Методом личного интервью были опрошены 2 043 совершеннолетних респондентов из 110 населенных пунктов всех областей, кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

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Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для близких к 25%; 2% - для близких к 10%; 1,4% - для близких к 5%.

Как сообщал "Обозреватель", также социологи предсказали победу Юлии Тимошенко на выборах президента Украины.

Читайте все новости по теме "социологические опросы" на Обозревателе.

Тема
социологические опросы
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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