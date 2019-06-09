Премия "Страуса": вор Зеленский, пацифист Кучма и "триумф" Пушилина

Что общего у Владимира Зеленского и безымянного композитора из шедевра советской анимации мультфильма "Пиф-паф, ой-ой-ой!", выпущенного еще в 1980 году, через два года после рождения будущего президента Украины?

Оказывается, и Зеленского, и советского мультяшного героя связывает гениальное понимание плагиата как традиции.

Судите сами. На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский, заявив о том, что "Украина в ЕС – смерть российского имперского проекта", повторил слово в слово целый абзац из речи своего предшественника Петра Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность".

Вначале в Администрации Зеленского объяснили все "диверсией" сотрудников МИДа, которые,как многостаночники пишут речи, как и для Порошенко, так и для шестого президента Украины.

Но затем пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель нашла политическое оправдание для "украденной речи". Оказывается, дело "в неизменности позиции Украины после смены руководства государства". Так сказать, верность старой доброй политической традиции. Так завещал сам "Барыга" и друг отца Свинарчука.

А теперь напомним гениальную речь композитора из мультфильма "Пиф-паф, ой-ой-ой!":

"Как сказал классик, надо брать музыку у народа, и только обрабатывать её. Так я и делаю. Поэтому, когда сегодня берешь у композитора — это, собственно говоря, берешь у народа, берешь у народа — берешь у себя, и главное, чтобы музыка была твоя, и кто говорит "плагиат", я говорю "традиция".

На самом деле, повторять чужие, хоть и весьма умные слова, уже не первый раз вошло у Зеленского в "традицию". Так, выступая на iForum-2019, Владимир Зеленский выдал за собственный монолог несколько цитат из книги писателя Мэтью Барроуза.

Владимир Зеленский на iForum-2019

Бывшего актера и шоумена, привыкшего за время гастролей повторять по сотни раз одни и те же удачные и не очень шутки чужого авторства, можно по-человечески понять и даже где-то простить. Но все же с опасной "традицией" воровства чужих речей президенту Владимиру нужно быть поосторожнее. А то ненароком "диверсанты" из АП или МИДа подсунут куда более опасный плагиат от прошлых президентов. Что-то в духе речи позднего Януковича, например: "Астанавитесь!…"

Пацифист Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма стал новым "свежим" лицом среди назначенцев Владимира Зеленского. Кучма вновь возглавил украинскую делегацию на переговорах по Донбассу в Минске. Ранее Леонид Данилович покинул делегацию по причине "усталости", но, видимо, энергичный Зеленский смог вернуть силы 80-летнему "старому лису". Так сказать, влить молодое вино "реформ" в старые меха земляка с родной Днепропетровщины.

И Леонид Данилович "удивил" украинцев своим рецептом быстрого мира на Донбассе. Мол, отныне ВСУ не должны реагировать ответным огнем на обстрелы российских оккупантов и их наемников. Плюс к тому, надо возобновить "взаимовыгодную" торговлю с ОРДЛО, несмотря на проведенную еще два года назад "национализацию" украинских предприятий в "республиках".

Представитель Украины Леонид Кучма на переговорах в Минске

Наверное, "Моторола", "Гиви" и Захарченко перевернулись в своих гробах. Жестокосердные украинцы всегда смеялись над их обещаниями "дойти до Киева и Варшавы". А тут такие неожиданные перспективы открываются...

Больше сотни лет назад в другом белорусском городе Бресте Лейба Давидович Троцкий уже использовал похожий рецепт быстрого мира на переговорах с Германией и Австро-Венгрией. "Ни мира, ни войны: мир не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем", — удивил делегацию центральных держав нарком иностранных дел. Воодушевленные генералы кайзера и австрийского императора готовились начать операцию "Фаустшлаг" — "удар кулаком", который должен был раздавить Восточный фронт.

В итоге эта история закончилась подписанием унизительного для большевиков Брестского мира.

Впрочем, если Леонид Данилович таким образом реализует знаменитую переговорную концепцию Зеленского "сойдемся где-то посередине", то все выглядит вполне логично.

"Воодушевленные" выступлением Кучмы военнослужащие ВСУ уже пригласили главу украинской делегации посетить зону ООС. Ветераны освободительной войны уверяют, что это хороший рецепт, чтобы вернуть "пацифиста" Кучму на сторону правильного добра с тяжелыми украинскими кулаками.

"Триумф" Пушилина

Главарь "ДНР" Денис Пушилин произвел "фурор" на Петербургском международном экономическом форуме.

Telegram-канал "Кремлевский безБашенник" живописно описал впечатление, которое произвел "глава молодой республики" на участников конференции.

"Интересно наблюдать на его токсичность – персонал стендов госкомпаний моментально "растворялся", когда он оказывался поблизости – все боятся санкций", – отмечалось в сообщении.

К более важным людям Пушилина не подпускала охрана, отгоняя его, как прокаженного, от олигархов из ближайшего окружения Путина.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин (второй слева)

Вот он — исторический миг "славы". Но в принципе, Пушилин мог бы извлечь определенную выгоду из своей своеобразной популярности в России.

Ведь бывший эмемемщик может сносно зарабатывать на жизнь, установив своеобразный прайс на разнообразных российских форумах.

"Не подхожу к вашему стенду" — 500 долларов.

"Не делаю селфи на фоне вашей экспозиции" — 1 тысячу долларов.

Как ни крути, а эти расценки куда лучше, чем перспектива бесплатного ужина в кафе "Сепар".

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

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