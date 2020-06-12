Премьер-министр Швеции Стефан Левен поддержал возвращение в повестку дня конференции лидеров стран Восточного партнерства вопрос об аннексии Крыма.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает сайт главы государства. Этот вопрос будет поднят во время видеоконференции лидеров стран Восточного партнерства, которая состоится 18 июня.

Президент Украины попросил вернуть вопрос возвращения Крыма в повестку дня, так как война с Россией началась именно с того момента.

"Годами звучали только вопросы о прекращении войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", – отметил Зеленский.

Стефан Левен и Владимир Зеленский Пресс-служба ОПУ

Стефан Левен поддержал главу Украины в этом вопросе. Кроме того, на конференции обсудят усиление координации между ЕС и странами-партнерами для преодоления глобальных кризисов.

"Для нас принципиальными являются три элемента, имеющие определять дальнейшее развитие Восточного партнерства: фиксация европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержка территориальной целостности партнеров, дальнейшая интеграция рынков с ЕС в соответствии с соглашениями об ассоциации на основе четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, людей). Рассчитываем на поддержку Швецией наших подходов", – заявил Зеленский.

Дополнительно стороны обсудили работу над справедливым расследованием сбитого под Тегераном "Боинга-737" и борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Россию из-за продолжающихся грубых нарушений прав человека и международного права в аннексированном Крыму.