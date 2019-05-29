Премьер-министром или в Раду? Саакашвили озвучил свои планы в Украине

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, лично не будет баллотироваться в Верховную Раду и не планирует бороться за пост премьер-министра.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами, поблагодарив президента Владимира Зеленского за возвращение украинского гражданства.

Он заявил, что не намерен мстить своим оппонентам, однако будет помогать "избавляться от людей, которые грабили Украину".

"Личных амбиций у меня нет! Мы должны быть успешными, за мной никто не стоит. У меня своя голова на плечах. Я отдельная личность, за которой не стоят олигархи", - сказал Саакашвили.

"Я очень счастлив. Я верю, что у Украины все выйдет. Я хочу вместе с вами сделать прорыв, чтобы политика в Украине была другой. Я сам не пойду ни на какие выборы. Но я буду помогать..." - добавил он.

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать в внеочередных выборах в Верховную Раду.

При этом у Зеленского заявили, что Саакашвили не будет принят в состав партии "Слуга народа". Лидер политсилы Дмитрий Разумков пояснил, что согласно законодательству Саакашвили пока что запрещено баллотироваться в Раду.

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