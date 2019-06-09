Премьер-министр от Зеленского: стало известно, когда назовут кандидатуру

В команде президента Украины Владимира Зеленского кандидатуру премьер-министра представят после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования коалиции.

Об этом сегодня, 9 июня, на брифинге партии "Слуга народа" рассказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", – сообщил он.

С его слов, кандидатура нового главы правительства будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского провела свой решающий съезд, на котором обнародовали список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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