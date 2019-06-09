ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Премьер-министр от Зеленского: стало известно, когда назовут кандидатуру

Читать материал на украинском

В команде президента Украины Владимира Зеленского кандидатуру премьер-министра представят после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования коалиции.

Об этом сегодня, 9 июня, на брифинге партии "Слуга народа" рассказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", – сообщил он.

Новости
100 друзей Зеленского: с кем "Слуга народа" идет в Раду

С его слов, кандидатура нового главы правительства будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского провела свой решающий съезд, на котором обнародовали список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Дмитрий РазумковВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украиныкоалиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel