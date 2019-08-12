Премьер Израиля приедет к Зеленскому: чего ждать Украине

Визит в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пройдет на фоне его недавнего заявления о возможном посредничестве в мирном урегулировании между Киевом и Москвой.

Чего ждать Украине и президенту Владимиру Зеленскому от визита израильского премьера, рассказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Юлия Осмоловская.

Оценивая громкое заявление Нетаньяху о посредничестве, Осмоловская заявила: "Нетаньяху не говорил, что он согласился. Он сказал, что к нему несколько раз обращались с этим вопросом, но поскольку он не слишком разбирается в характере этого конфликта, у Израиля есть свои проблемы, и он не хочет создавать сверхожидания, поскольку обе стороны могут возлагать надежду на его конструктивную роль. Но он сказал, что если вопрос возникает, то он готов его еще раз обдумать".

Как отметила международник, Израиль занимает очень осторожную позицию, не желая портить отношения ни с одной, ни с другой стороной.

"Я думаю, что мы не должны создавать сверхожидания, что сейчас приедет Нетаньяху, и это рассматривать как символ однозначной поддержки Украины в этом конфликте. Давайте не забывать, что 7 сентября президент РФ посетит Израиль и встретится с Нетаньяху", – объяснила она.

Осмоловская предположила, что "те, кто будет проводить встречи с Нетаньяху, будут пытаться тестировать этот вопрос (посредничества – ред.)".

"Если рассматривать Израиль и его внешнеполитические вызовы, то он больше напоминает Россию. У него есть аннексированные территории других государств, нерешенные территориальные споры, он проводит более агрессивную политику. Поэтому вопрос признания аннексии Крыма для него может быть чувствительным. Украинская сторона должна понимать эти реалии", – подчеркнула эксперт.

При этом международник отметила, что Украина может ориентироваться на Израиль во многих вопросах и работать с ним.

"Сфера обороны – одна из самых приоритетных из-за качества израильских технологий и готовности израильских компаний сотрудничать с Украиной. Это является перспективным направлением, которое должно иметь смысл", – добавила она.

Беньямин Нетаньяху kp.ru

Ранее OBOZREVATEL выяснил, какие еще темы премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может поднять во время приезда в Украину.

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