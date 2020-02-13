Прекратить войну и провести выборы в октябре: Ермак рассказал послам G7 о планах Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг, 13 февраля, встретился с руководством посольств стран "Большой семерки".

Он проинформировал политиков о ситуации в Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса, передает пресс-служба ОП.

"Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", – подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ермак на встрече с послами G7 president.gov.ua

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