"Прекратить очковтирательство!" Новый главнокомандующий ВСУ анонсировал серьезные изменения

Новый начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак будет проводить кадровые изменения и бороться с "показухой".

Об этом он заявил журналистам во время церемонии своего представления ВСУ 23 мая, пишет "Интерфакс-Украина".

"Прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления, подмену выполнения обязанностей подчиненных командиров, двойных стандартов, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и выдачу желаемого за действительное", – рассказал о своих планах Хомчак.

Также новый глава Генштаба заявил, что о проблеме "очковтирательства" в Вооруженных Силах "знают все, и от нее страдают".

По словам Хочмака, он сразу же начнет заслушивать отчеты должностных лиц, командиров и их заместителей.

"Мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел, и будем принимать решение. Единственное могу сказать – ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально или в подходе "нравится или нет", – сообщил Хомчак.

Своим главным приоритетом Хомчак назвал "человека" и сохранение жизней.

Хочмак на представлении ВСУ Facebook Степан Полторак

"Жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Что бы обо мне черное ни говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и я остался жив. И если Бог мне жизнь сберег, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить все в армии, чтобы люди не гибли", – подчеркнул он.

Он также заявил, что реформирование Генштаба началось с того момента, как Украина заявила о своем курсе в НАТО и ЕС и "будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом".

Руслан Хомчак Facebook Степан Полторак

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, уволил Виктора Муженко с должности начальника Генштаба Вооруженных сил.

Вместо Муженко, согласно указу№302/2019, кресло начальника Генштаба занял Руслан Хомчак.

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