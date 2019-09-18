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18 сентября • обновлено в 11:55
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"Прекращайте кофе пить!" Разумков публично отчитал нардепа из "Слуги народа"

1.1т Читать материал на украинском

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал нардепа от партии "Слуга народа" Анастасию Красносельскую за опоздание, из-за чего она во время доклада очень нервничала и волновалась.

Так, на очередном заседании парламента спикер ВР дал слово для выступления Красносельской, которая является главой Комитета по вопросам антикоррупционной политики. Однако политик задержалась, чем вызвала негодование у Разумкова. Он призвал ее коллег по комитету позвать их главу.

Однако политик задержалась, чем вызвала негодование у Разумкова. Он призвал ее коллег по комитету позвать их главу.

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"Анастасия Олеговна, я думаю, что кофе можно выпить и в перерыве", – возмущался глава Рады.

После этих слов Красносельская быстро добежала до трибуны и зачитала доклад о законопроекте "О внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". При этом при докладе оно очень нервничала и немного запиналась.

"Спасибо, Анастасия Олеговна, садитесь, пожалуйста", – отметил завершение выступление Красносельской Разумков.

Выступление Красносельской в Раде

Выступление Красносельской в Раде

Выступление Красносельской

Выступление Красносельской

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарем спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова официально стала Ольга Туний.

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Персоны
Дмитрий Разумков Анастасия Красносельская
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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