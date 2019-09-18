"Прекращайте кофе пить!" Разумков публично отчитал нардепа из "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал нардепа от партии "Слуга народа" Анастасию Красносельскую за опоздание, из-за чего она во время доклада очень нервничала и волновалась.

Так, на очередном заседании парламента спикер ВР дал слово для выступления Красносельской, которая является главой Комитета по вопросам антикоррупционной политики. Однако политик задержалась, чем вызвала негодование у Разумкова. Он призвал ее коллег по комитету позвать их главу.

Однако политик задержалась, чем вызвала негодование у Разумкова. Он призвал ее коллег по комитету позвать их главу.

"Анастасия Олеговна, я думаю, что кофе можно выпить и в перерыве", – возмущался глава Рады.

После этих слов Красносельская быстро добежала до трибуны и зачитала доклад о законопроекте "О внесении изменения в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". При этом при докладе оно очень нервничала и немного запиналась.

"Спасибо, Анастасия Олеговна, садитесь, пожалуйста", – отметил завершение выступление Красносельской Разумков.

Выступление Красносельской в Раде

Выступление Красносельской

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарем спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова официально стала Ольга Туний.

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