Префекты и "министры района": у Зеленского признались, как хотят "перекроить" Украину

В команде президента Владимира Зеленского продолжают работу над новыми изменениями в Конституцию относительно децентрализации и хотят ввести должности префектов и урядников.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Президент Владимир Зеленский может внести в Раду проект закона уже в мае.

Префект получит роль представителя главы государства на региональном уровне и будет назначаться с подачи Кабмина через конкурс.

"Он занимается административным надзором без жесткой остановки решений местных органов власти (что так пугало мэров). При этом в руках префекта должен быть точный оперативный инструмент, способный молниеносно остановить любое решение, представляющее угрозу территориальной целостности страны", – отмечает издание.

"На уровне района будет урядник, куда его назначает исключительно Кабмин для координации работы центральных органов исполнительной власти. Это позволит разгрузить префектов на уровне области от функций исполнительной власти, в то время как урядник станет своеобразным "министром района", – сказано в сообщении.

Зеленский и Корниенко

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