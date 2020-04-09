Предвзятое правосудие и защита отдельных олигархов будет стоить Украине будущего – Волкер

Украина не будет иметь перспектив развития, если нынешняя власть будет продолжать выборочное правосудие и защищать интересы отдельных олигархов. Об этом в своей статье на сайте Центра анализа европейской политики (CEPA) написал влиятельный американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Курт Волкер usatoday.com

По мнению политика, ключевым экзаменом сейчас для президента Украины Владимира Зеленского является закон, который запретит возвращение Приватбанка прежним владельцам.

"В то время, когда коронавирус усиливает влияние на страну, Рада должна окончательно одобрить банковское законодательство для высвобождения около 8 млрд долларов США со стороны Международного валютного фонда и в дальнейшем 1,5 млрд долларов США из других источников", – отмечает Волкер.

Американский дипломат напомнил, что, благодаря реформам 2014-2019 годов, к кризису 2020 года Украина подошла экономически крепкой.

"Украина существенно улучшила финансовое положение, продолжила сложные реформы, укрепила свой имидж в глазах иностранных инвесторов и заложила основу для стремительного роста. Украина впервые со времен провозглашения независимости в 1991 году начала опережать глобальные рынки", – подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что 2020-й стал годом тяжелого вызова. Его причиной стала не только пандемия коронавируса, но и экономический кризис в Украине, спровоцированный еще до эпидемии.

"Финансовое положение Украины существенно ухудшилось. Замена молодой преданной команды реформаторов новыми лицами - некоторые из которых оказались связанными с антиреформаторскими олигархами - шокировала рынки. Замена Генерального прокурора, заслужившего большое уважение за борьбу с коррупцией, лишь усилила существующие опасения. В результате значительно выросли расходы на заимствования, а над экономикой страны начали сгущаться тучи. И когда глобальные рынки начали падение из-за коронавируса, украинская экономика падала еще быстрее", – уверен Волкер.

По мнению политика, решающим является видение и курс, который внедряет президент Зеленский. Волкер называет позитивным сигналом голосование за земельный закон и отмечает конструктивную роль проевропейской парламентской оппозиции.

"Особо следует отметить, что партия "Европейская Солидарность" бывшего президента Порошенко поддержала проект власти по земельной реформе и гарантировала его принятие. Важно объединить все прореформаторские и проевропейские политические силы в стране, а также избегать внутренних междоусобиц и появления политически мотивированных преследований", – подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что международные финансовые институты - МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз - готовы помочь Украине преодолеть кризис.

"МВФ увеличил свой пакет помощи с 5 до 8 млрд. долларов США, Всемирный банк предлагает 1 млрд. долларов США, а Евросоюз - еще 500 млн. евро. По меньшей мере 2 млрд. долларов США МВФ готов выделить почти безотлагательно, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Без этой финансовой поддержки и "знака качества" реформ от МВФ финансовое положение Украины будет ухудшаться быстрее, чем сейчас", – предостерег Волкер.

По мнению бывшего спецпредставителя Госдепа, именно для этого Верховная Рада должна принять банковское законодательство, которое бы сделало невозможным возвращение национализированных банков (в том числе Приватбанка) бывшим владельцам или выплату каких-либо компенсаций этим бывшим владельцам.

"Украинские налогоплательщики уже заплатили однажды, когда при спасении банка после прежних владельцев недосчитались миллиардов долларов США. Ни украинские налогоплательщики, ни международные финансовые организации, которые их поддерживают, не должны больше ничего платить", – убежден Волкер.

Он отметил, что получение финансовой поддержки от МВФ и других источников особенно важно в свете продолжающейся российской агрессии. Чем сильнее будет Украина, тем быстрее наступит день мира, - убежден американский дипломат. А принятие земельной реформы и банковского законодательства станет маркером – движется ли Украина по пути евроинтеграции, реформ и верховенства права.

"Украине все еще нужно независимое и квалифицированное судопроизводство, квалифицированные и беспристрастные Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований, антитрастовое законодательство и внедрение механизмов для урегулирования роли олигархов, а также открытие экономических секторов для конкуренции и внешних инвестиций. Открытость Украины миру и укрепления верховенства права могут ускорить экономический рост. Тогда как Украина, которая продолжает страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, никогда не раскроет свой потенциал", – предостерег Волкер.