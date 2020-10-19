Завтра, за 4 дня до завершения срока предвыборной агитации, Президент Зеленский решил произнести свое послание о внутреннем и внешнем положении Украины в Верховной Раде Украины.

Напомню, что в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, Ежегодное послание должно было быть произнесенным до 31 марта.

За почти 7 месяцев ни Президент, ни ВР времени не нашли, а теперь на внеочередном заседании в последние дни предвыборной агитации вместо рассмотрения бюджета - будет предвыборное обращение Зеленского.

Потому, ВЫБОРЫ, а не НАРОД и УКРАИНА - превыше всего!