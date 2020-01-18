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18 января • обновлено в 15:01
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"Предвестник апокалипсиса": в поездке Зеленского в Оман увидели еще один роковой нюанс

2.5т
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Практически каждая поездка президента Украины Владимира Зеленского закончилась неприятностями и трагедиями для страны, в которой он побывал.

Так, теперь после визита Зеленского тропическое пустынное государство Оман страдает от стихийного бедствия. На странное совпадения обратили внимание в Telegram-канале "Зеленые человечки".

В соцсети президента прозвали "предвестником апокалипсиса".

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В поездке Зеленского в Оман увидели еще один роковой нюанс

В поездке Зеленского в Оман увидели еще один роковой нюанс

Коллаж

"Отдых украинского президента, который неуклюже пытались замаскировать под официальный визит завершился для принимающей страны непредсказуемым наводнением, а в некоторых районах аномальными морозами. Еще раз, тропическое пустынное государство, где температура в течение года держится на уровне 20-40 С, а главной угрозой считается засуха и песчаные бури, страдает от паводков, морозов и снега", – отметили в публикации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что практически во всех странах, с представителями которых встречался президент Украины Владимир Зеленский, происходят роковые события. На это обратил внимание на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко, комментируя смерть Кабуса бен Саида – султана Омана, откуда только вернулся глава украинского государства.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Зеленский
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