Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с Порошенко

Политика 09:33, 17.04.2020 Обновлено: 09:34, 17.04.2020

16 апреля состоялась встреча митрополита Киевского и всей Украины Епифания и пятого президента Украины, лидера политической партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

О подробностях встречи сообщается на сайте ПЦУ.

Митрополит Епифаний встретился с Петром Порошенко
Православная Церковь Украины

"Его Блаженство обменялся с Петром Алексеевичем поздравлениями по случаю грядущего великого православного праздника – Светлого Христова Воскресения. Кроме того, стороны обсудили актуальную религиозную и межконфессиональную ситуацию в Украине, а также те вызовы, с которыми столкнулись Церковь, наше государство и весь мир в связи с пандемией опасной коронавирусной болезни", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ПЦУ также отметили, что предстоятель поместной Украинской Православной Церкви благословил Порошенко на добрые дела.

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