Главная Новости
17 апреля • обновлено в 10:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с Порошенко

1.2т
Читать материал на украинском

16 апреля состоялась встреча митрополита Киевского и всей Украины Епифания и пятого президента Украины, лидера политической партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

О подробностях встречи сообщается на сайте ПЦУ.

Митрополит Епифаний встретился с Петром Порошенко

Митрополит Епифаний встретился с Петром Порошенко

Православная Церковь Украины

"Его Блаженство обменялся с Петром Алексеевичем поздравлениями по случаю грядущего великого православного праздника – Светлого Христова Воскресения. Кроме того, стороны обсудили актуальную религиозную и межконфессиональную ситуацию в Украине, а также те вызовы, с которыми столкнулись Церковь, наше государство и весь мир в связи с пандемией опасной коронавирусной болезни", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ПЦУ также отметили, что предстоятель поместной Украинской Православной Церкви благословил Порошенко на добрые дела.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Пидераст встретился с алкоголиком.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги