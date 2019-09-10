"Представление уже поступило": в Раде раскрыли детали роспуска ЦИК Зеленским

В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего ныне действующего состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Такое заявление в кулуарах парламента сделал первый зампредседатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), передает "Интерфакс-Украина".

"Не знаю, зарегистрировано ли [представление], но оно уже поступило. Но поскольку Комитет [по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства] собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", – сказал он.

Зеленский и ЦИК Коллаж

Нардеп добавил, что президент якобы внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома. "Насколько у меня была информация – полная смена состава ЦИК, увольнение всего состава ЦИК", – сказал Юрчишин.

Членов профильного комитета в оперативном порядке, по его словам, собирают на заседание "то ли сегодня, то ли завтра".

"Пока что это выглядит достаточно странно, потому что должны быть основания [для досрочного прекращения полномочий всех членов ЦИК]", – подытожил он.

Ярослав Юрчишин novilidery.com

Напомним,согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента заявили, что формальным поводом для роспуска ЦИК может стать ситуация, что сложилась 198-м избирательном округе Черкасской области.

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