Арест Савченко: в Раде сообщили новые подробности

Представление на привлечение народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест, которое генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта внес в Верховную Раду, рассмотрят не ранее, чем на следующей неделе.

"Без проблем, у нас по процедуре, если он сегодня внесет, сразу предоставляется право народного депутата 5 дней на предоставление объяснения, и только после этого регламентный комитет имеет право собраться и провести заседание", – рассказал в комментарии для "Обозревателю" народный депутат от фракциии БПП, член регламентного комитета Владимир Арешонков.

По его словам, если сегодня Луценко подаст представление, а председатель ВР Андрей Парубий его подпишет и передаст в комитет, то его рассмотрение состоится только в среду, 21 марта.

"Может такое быть, что нардеп даст нам объяснение сразу, тогда имея на руках объяснения можем собраться раньше. Но это будет не раньше следующей недели в любом случае", – добавил нардеп.

Такое мнение подтвердила в комментарии "Обозревателю" и народный депутат от фракции "Народный фронт", член регламентного комитета ВР Ирина Ефремова.

На вопрос, ожидает ли сегодня комитет представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест, она ответила: "Не будет его сегодня, я думаю".

О рассмотрении представления в комитете, Ефремова также отметила, что если председатель комитета соберет его членов на внепланове заседания, представление могут рассмотреть ранее, но на вопрос, может ли это произойти на этой неделе народный депутат сказала: "Я думаю, что нет".

Как ранее сообщал "Обозреватель народного депутата Надежду Савченко исключили из комитета по национальной безопасности и обороны Украины.