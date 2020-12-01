Представительница "Европейской Солидарности" избрана председателем Львовского облсовета

Председателем Львовского областного совета избрана представительница "Европейской солидарности" Ирина Гримак. Ее кандидатуру поддержал 61 депутат из 82.

Как сообщила пресс-служба политсилы, первая сессия облсовета начала работу 1 декабря, согласно решению Львовской областной территориальной избирательной комиссии.

В своем выступлении Гримак поблагодарила коллег за поддержку и призвала к объединению депутатов из разных фракции для решения проблем региона.

Именно сплоченность, профессионализм и патриотизм депутатского корпуса, по мнению новоизбранного председателя Львовского областного совета, станут залогом слаженной результативной работы на пользу обществу.

"Именно мы, Львовский областной совет, защищаем те ценности, которые важны для большинства жителей области. Я уверена, что в этом зале все союзники и партнеры. Потому что все мы хотим одного – успеха Львовщины и Украины. У нас одни ценности и одна цель", – подчеркнула Гримак.

Ирина Гримак стала председателем Львовского облсовета Пресс-служба "Европейской солидарности"

Основная задача депутатов области по ее мнению заключается в том, чтобы обеспечить европейский уровень стандартов жизни в общинах Львовщины.

"Львовщина всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашей совместной работой мы продемонстрируем всем, новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовщины и нашей Украины", – заверила Гримак.

Напомним, на местных выборах Ирина Гримак была первым номером в списке от партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, самая большая франкция новоизбранного состава Киевского городского совета от партии "Европейская солидарность" призвала УДАР Виталия Кличко к сотрудничеству в интересах киевлян.