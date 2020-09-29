Представители Украины в ТКГ перестанут комментировать переговоры по Донбассу

В Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу назначат спикера, который будет озвучивать официальную позицию Украины.

Члены украинской делегации в ТКГ уже не будут комментировать ход переговоров, сообщил представитель ОРДЛО Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 29 сентября.

Причина такого решения частично связана с резонансными высказываниями замглавы делегации в ТКГ Витольда Фокина.

"Я не думаю, что это будет плюс, если будет говорить один человек. Информации станет меньше, а не больше. Но уже назначен человек, осталось одно согласование. Я не могу его назвать, поскольку окончательно нет подтверждения. Уже завтра я не смогу комментировать, а будет комментировать другой человек", – рассказал он.

Отметим, недавно нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Он выразил желание помочь президенту в достижении мира на востоке Украины.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Фокин, выступая перед депутатами, еще раз повторил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Комментируя свои резонансные заявления, Фокин подчеркнул, что смысл в амнистии будет только в том случае, если она станет именно всеобщей.

Но большой резонанс у депутатов вызвал ответ Фокина на вопрос, ведется ли сейчас война с Россией. "Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу", – сказал он.

Ранее он также рассказал о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Помимо этого, Фокин заявил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.