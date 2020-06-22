Представители Германии не приедут на парад к Путину: посол заявил об "особом круге гостей"

Представители Германии не посетят парад Победы, который пройдёт 24 июня в Москве.

Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в интервью NEWS.ru. Пока немецкие дипломаты не получили точных сведений об участии в мероприятии.

“Если я правильно понимаю, в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей. Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет", – сказал посол.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение России 24 июня провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.