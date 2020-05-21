Представители Донбасса в "Минске" получили российские паспорта: ОБСЕ указали на обман РФ

Главарь "ДНР" Денис Пушилин и представители ОРДЛО, которых Россия привлекла к участию в Трехсторонней контактной группе в Минске, имеют российские паспорта.

В четверг, 21 мая, украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ представила копии паспортов, передает "Укринформ".

"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы обратили внимание присутствующих иностранных делегаций к попыткам России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территориях Донбасса и вообще являются гражданами РФ", – рассказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Кроме копии российского паспорта Пушилина, были показаны документы "министров иностранных дел" "ЛНР" и "ДНР": Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой, которые в Минске выступают от имени ОРЛО и ОРДО.

Цимбалюк подчеркнул, что в переговорах ТКГ не могут принимать участие представители российской оккупационной власти, тем более с паспортами России.

"Мы попросили все делегации стран-участниц ОБСЕ помнить об этом каждый раз, когда российская делегация будет пытаться продвигать свое искаженное видение состава ТКГ. Есть только три участники Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ", – отметил дипломат.

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

Евгений Цымбалюк показал российские паспорта представителей ОРДЛО

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