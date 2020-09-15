Представитель Зеленского заявил о "сомнительной легитимности" главы НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник имеет сомнительную легитимность после решения Конституционного суда о неконституционности указа о его назначении.

Об этом заявил в комментарии "Право ТВ" представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Он подчеркнул, что НАБУ должно быть максимально независимым от исполнительной власти органом.

"Нужно учитывать, что с момента принятия решения Конституционным судом Украины акт, который обжаловался, теряет юридическую силу. То есть, если КСУ в своем решении о неконституционности назначения президентом директора Национального антикоррупционного бюро прямо сказал, что это решение не влияет на те правоотношения, которые возникли до момента принятия решения, то тем самым он сказал, что с момента принятия решения никаких правоотношений быть в принципе не может", – прокомментировал Вениславский.

По его словам, это означает, что любые действия, решения, любые документы, подписанные Сытником после принятия решения КСУ, "будут, очевидно, сомнительно легитимными".

"Но тут есть другая проблема, чисто юридическая, в которой я не являюсь специалистом. Это трудовые правоотношения. Кто формально и на каком основании должен записать Сытнику в трудовую книжку то, что он более не является директором НАБУ, тут вариантов много", – добавил специалист по конституционному праву.

Он также отметил, что сейчас разрабатывается законопроект, предусматривающий назначение глав НАБУ и ГБР на паритетных началах – кандидатуру подает президент, а согласовывает Верховная Рада.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным.

В Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного Суда, заявив, что рассматривают возможность проведения нового конкурса на эту должность.

Артем Сытник заявил, что решение Конституционного суда о признании неконституционным указа президента о назначении директора НАБУ приведет к коллапсу правоохранительной системы.