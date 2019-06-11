Представитель Зеленского назвал КСУ неожиданную дату распада коалиции

Федор Вениславский, который 11 июня представляет президент Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде, заявил, что коалиция Верховной Рады "Европейская Украина" прекратила существование 29 марта 2016 года.

По его словам, это произошло после того, как спикер Владимир Гройсман зачитал решение Радикальной партии о выходе из ее состава. Заявлене Вениславский сделал во время заседания КСУ.

Он уточнил, что изначально в коалицию входило пять фракций. 16 февраля 2016 года из коалиции вышла "Батькивщина", 17 февраля — "Самопомощь", а 29 марта - Радикальная партия. Из 302 депутатов 29 марта осталось всего 216.

"С момента, когда в Верховной Рады было зафиксировано, что общий состав двух фракций составляет меньше чем установленное Конституцией большинство, чтобы коалиция признавалась существующей, коалиция прекратила существование", — сказал Вениславский.

"Этот факт был подтвержден многократными выступлениями политических лидеров и представителей фракций, в частности Юлии Тимошенко, которая говорила, что коалиция прекратила существования. Президент Порошенко тоже говорил, что у него возникло право досрочно прекратить полномочия парламента, но он этим правом не воспользовался в силу известных ему причин", – добавил он.

Он также отметил, что с апреля 2016 года по апрель 2019 года коалиция ни разу не дала большинства голосов, в том числе ни за один правительственный законопроект.

"Конституция Украины не предусматривает никаких требований к наличию в указе каких-либо обоснований, кроме указания конкретных положений, на которые опирался президент, издавая данный указ. Все положения Конституции, которые дают ему это сделать, в указе есть", – подытожил Вениславский.

Коалиция в Раде распалась 3 года назад

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины 11 июня рассматривает конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Производство этого дела признали неотложным. Большая палата проводит заседание в форме устного производства.

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