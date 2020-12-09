Представитель Украины в ТКГ рассказал о дипломатическом поражении Путина

Последние месяцы переговоров по Донбассу Кремль пытался снизить их уровень с "нормандского формата" до уровня Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но потерпел дипломатическое поражение.

Такую точку зрения OBOZREVATEL высказал Сергей Гармаш, журналист и представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ.

"В недавнем телефонном разговоре с Ангелой Меркель Владимир Путин подтвердил необходимость работы в "нормандском формате". Это было, скажем так, дипломатическим поражением России, потому что начиная с июля она делала все, чтобы понизить его роль и перевести решение всех вопросов по Донбассу на уровень ТКГ", – уточнил он.

Уловка такой позиции, по его словам, заключалась в том, что на уровне ТКГ нет Германии и Франции. Зато есть ОРДЛО и ОБСЕ, которая фактически субъективирует ОРДЛО в рамках переговоров, где Россия позиционирует себя как посредник, а не сторона конфликта и не сторона переговоров.

"На уровне "нормандской четверки" этот конфликт рассматривается как геополитический. И Россия несет обязательство за выполнение решений, принятых на уровне глав государств этого формата. Но действия России привели к давлению на нее. В результате Путин подтвердил необходимость сохранения "нормандского формата", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата" опубликовал в соцсети фото с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробнее о результатах встречи в Париже 9 декабря 2019 года читайте в материале OBOZREVATEL.