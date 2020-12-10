Представитель Украины в ТКГ намекнул, что Москва "нарывается" на новые санкции Запада

Украина демонстрирует готовность к компромиссам, позволяющие Москве выйти из конфликта на Донбассе, сохранив лицо, но та игнорирует все инициативы и "напрашивается" на новые санкции.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал украинский журналист и представитель в трехсторонней контактной группы по Донбассу Сергей Гармаш. По его словам, кроме этого Кремль также "настраивает против себя стремившегося к продуктивному диалогу молодого украинского президента".

"Украина демонстрирует готовность к компромиссам, которые позволяют Москве выйти из конфликта, сохранив лицо перед внутренней аудиторией, а нам – восстановить суверенитет на Донбассе и прекратить войну. Но вместо этого, Москва создает возможность говорить об усилении санкций против нее и восстанавливает против себя и западные столицы, и наивно стремившегося к продуктивному диалогу молодого украинского президента", – уточнил Гармаш.

По его словам, Украина выполнила все обязательства, взятые на себя на прошлогоднем саммите Нормандской четверки, в одностороннем порядке. Например, четыре раза подавала списки на обмен, чего Россия не сделала ни разу. Согласовали разминирование на девятнадцати участках и четыре участка для разведения сил.

"Россия заблокировала эти процессы, привязав их к выполнению её политических требований. Мы готовы были на имплементацию формулы Штайнмайера в законе об особом статусе Донбасса, но российская делегация заблокировала этот процесс в том числе", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Гармаш заверил, что в последние месяцы переговоров по Донбассу Кремль пытался снизить их уровень с "нормандского формата" до уровня Трехсторонней контактной группы, но потерпел дипломатическое поражение.