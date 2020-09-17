Представитель ТКГ рассказал, что включат в закон об особом статусе Донбасса

Представитель украинской делегации в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что в закон об особом статусе Донбасса будет включена "формула Штайнмайера".

В эфире программы "Право на владу" на "1+1" он уточнил, что сейчас ведутся переговоры о том, какие именно статьи документа следует изменить.

"Мы согласились, чтобы "формула Штанмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы он работал с точки зрения права", – отметили Костин.

"Формула Штайнмайера", предложенная в 2016 году тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штаймайером, предусматривает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса под присмотром ОБСЕ. По итогам выборов может быть принято решение предоставить особый статус ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи представителей Трехсторонней контактной группы в августе Россия потребовала отменить постановление Верховной Рады, которое не позволяет проводить местные выборы на оккупированных территориях Донбасса.