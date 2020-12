Представитель России в ООН признал войну на Донбассе конфликтом РФ и Украины

Представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя публично заявил, что война на Донбассе является конфликтом России и Украины.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации ТКГ на Telegram-канале, отметив, что такое заявление российского дипломата можно считать сенсационным. Впрочем Небензя охарактеризовал конфликт как политический, а не как вторжение собственной страны на чужую территорию.

"Василий Небензя заявил о "конфликте на Донбассе": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине, это – политический конфликт между РФ и Украиной"), – привели его слова в посте.

В то же время украинская делегация ТКГ отметила, что во время онлайн-мероприятия в ООН с привлечением представителей "Л/ДНР" было замечено несколько нюансов, которые вызывают серьезную обеспокоенность состоянием дипломатии страны-агрессора.

Во-первых, событие свелось к тому, что между собой дискутировали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который якобы должен был представлять "украинскую сторону в диалоге с Донбассом". Со своей стороны Небензя пытался сыграть роль "модератора дискуссии".

Во-вторых, на пропагандистском мероприятии прозвучало предложение провести на оккупированной Россией части ОРДЛО "референдум" по статусу этих территорий с соблюдением всех международных требований".

В-третьих, Небензя утверждал, что "нормандский саммит" (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять "Минский формат". Более того, российский дипломат прямо сказал, что "нормандских встреч", возможно, больше не будет".

Исходя из этого, украинская делегация ТКГ сделала вывод, что РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе с ее участием в "нормандском формате" неформальной "дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями "республик "ДНР" и "ЛНР ".

Кроме того, Россия пытается легитимизировать террористические группировки через привлечение их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдореферендума.

"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" в качестве "независимых республик" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после парижских договоренностей, не удалось", – подытожили в посте.

Следовательно, Россия решила пойти путем откровенного шантажа международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ. Главная цель агрессора – дискредитировать их роль как активных и последовательных участников "нормандского формата".

"Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества", – резюмировали в заявлении.

