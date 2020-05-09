Представитель ОБСЕ Фриш, который "подружился" с террористами, сорвал обмен пленными – СМИ

Тимур Григоренко Политика 13:49, 9.05.2020 Обновлено: 13:50, 9.05.2020

Представитель ОБСЕ Тони Фриш, который ранее обнимался с представителями террористов, сорвал обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР".

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, на одном из заседаний подгруппы украинская сторона пыталась добиться предоставления информации о 20 конкретных людях, но Фриш "просто прекратил" обсуждение данного вопроса.

Отмечается, что Фриш предложил изменить дату обмена на более близкую, из-за чего Украина не получила многих удерживаемых в плену лиц. Также координатор группы не посещал украинцев в местах содержания на захваченной территории.

Тони Фриш

Источник издания указал, что согласно Минским договоренностям для проведения обмена "всех на всех" нужно разделить все списки на "установленных" и "не установленных".

Напомним, что 16 апреля Украина провела очередной обмен пленными с террористическими "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш, который посетил оккупированный Донецк для встречи с украинскими пленными, попал в громкий скандал.

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