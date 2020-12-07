Главой Закарпатского облсовета стал действующий глава ОГА

Депутаты избрали главой Закарпатского областного совета Алексея Петрова: раньше Кабинет министров Украины согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации, однако указ об этом еще не подписал президент Украины.

Как написал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, за действующего главу ОГА и члена облсовета от партии "Слуга народа" голоса отдали 37 депутатов. Его конкурент Виктор Русин получил 17 голосов.

Увольнение Петрова Кабмин согласовал еще 25 ноября. Его должен заменить на посту предприниматель Анатолий Полосков, ныне возглавляющий винодельческое предприятие "Шато Чизай".

Однако указов ни об увольнении Петрова, ни о назначении Полоскова на официальном сайте президента пока нет.

Сам чиновник 26 ноября сообщал на своей странице в Facebook, что в области "происходит рабочий процесс формирования команды".

"... закарпатской команды – на которую может опираться президент, которой могу доверять я и с которой собираюсь продолжать все те изменения, которые мы начали", – уточнил он.

Петров подчеркнул, что остается работать в Закарпатской области.

Родился 29 мая 1976 года в Коломне.

Офицер спецслужб, генерал-майор, имеет 27 лет выслуги.

С февраля 2017-го по август 2019 года возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

С августа 2019-го по апрель 2020 года был начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

22 апреля назначен председателем Закарпатской ОГА.

25 ноября Кабмин согласовал его увольнение с должности.

На местных выборах-2020 возглавлял список от партии "Слуга народа" в Закарпатский облсовет.

Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук.

Награжден Орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени.

Женат, вместе с женой Ириной воспитывает пятерых детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Петров во время предвыборной кампании попал в скандал с авторскими правами. В сети распространили его предвыборный анимационный видеоролик, где он предстал в виде супергероя.В видео изображены герои комиксов Marvel – Человек-паук, Дэдпул и Бэтмен, все они вместе с чиновником пытаются спасти Закарпатье от различных напастей.