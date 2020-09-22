"Предпоследнее китайское предупреждение!" Может ли Украина потерять безвиз с ЕС из-за САП

Украина оказалась под угрозой отмены безвизового режима с ЕС. Причиной стало голосование Верховной Рады за "своих" кандидатов в комиссию по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На это моментально отреагировали в Европе и США. Зарубежные политики заявили, что в случае проведения непрозрачного конкурса, наша страна может потерять не только безвиз, но и поддержку МВФ.

OBOZREVATEL узнал, действительно ли Украине грозит отмена безвизового режима и что последует за назначением руководителя САП.

Что не так с САП?

Комиссия по избранию нового главы САП состоит из 11 членов, семь из которых выбирает Рада, а четырех - Совет прокуроров. 17 сентября утвердили представителей от парламента, которых поддержали 239 нардепов. "За" проголосовали "Слуга народа", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Довіра", а "против" – "Европейская Солидарность", "Батьківщина" и "Голос".

После голосования фракцию "Слуга народа" обвинили в сговоре с ОПЗЖ, которая обычно выступает против пропрезидентской политсилы. Пересмотреть решение Рады, в частности, призвал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Отберут ли у Украины безвиз?

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что ситуация с безвизом сложилась достаточно серьезная. В доказательство своих слов он процитировал заявления европарламентариев – Майкла Галера и Виолы фон Крамон.

"Отвечу не своей, а позицией европарламентариев. Например, Майкл Галер, евродепутат ЕНП, член международного комитета Европарламента заявил в день голосования: "Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по выбору председателя САП, которым не хватает добропорядочности и опыта антикоррупции. Это риск для поддержки ЕС и МВФ". Для понимания серьезности этого месседжа: этот евродепутат уполномочен от имени самой большой партии ЕНП официально коммуницировать внешнюю политику партии", – рассказал он OBOZREVATEL.

Кроме того, политик остановился на текущих и вероятных финансовых потерях: "Сразу после голосования стало известно, что Всемирный Банк откладывает свой первый транш помощи на 350 миллионов долларов. Денег от МВФ тоже не будет. Как и, скорее всего, не будет макрофинансовой помощи от ЕС. Как вам кажется, этого достаточно дня негативных оценок?"

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин придерживается аналогичного мнения. В разговоре с OBOZREVATEL он объяснил, почему решение ВР может привести не только к отмене безвиза, но и в целом к ухудшению отношений Украины с международными партнерами.

"Реально вопрос об отмене безвиза возникнет, если Европейский Союз и Запад в целом посчитают, что у нас начался демонтаж антикоррупционных институций. Сегодня это можно считать так называемым предпоследним китайским предупреждением. После этого, безусловно, будут шаги, связанные с возможной задержкой финансирования. Это коснется и других сфер сотрудничества. Но, тем не менее, безвиз для всех украинцев, если хотите, – аналог ядерного оружия. Он будет использован только если будет впечатление, понимание, что происходит демонтаж антикоррупционных институций. Это мое личное мнение, которое основано на общении с многими моими друзьями с ЕС", – подчеркнул Климкин.

По мнению политика, утверждение членов комиссии уже несет последствия для Украины, независимо от выборов главы САП.

"Глаза уже никто не закроет. Если помните, есть известный одесский анекдот, что осадочек остался. К сожалению, это будет иметь влияние на наши отношения с Евросоюзом. То есть в наших отношениях уже появился вопрос. Дело не только в человеке, которого выбрали, или как будет функционировать САП – мы все надеемся, что он будет функционировать должным образом", – рассказал Климкин.

"Дело в том, что мы действуем таким образом, чтобы наши друзья нам доверяли. Я только очень надеюсь, что этот вопрос не войдет в новую фазу эскалации и не будет серьезных разговоров об отмене безвиза. А это может произойти, если наши партнеры поймут, что мы не выполняем условия безвиза и начали демонтаж самой антикоррупционной системы", – подытожил он.

В отличие от своих коллег, экс-заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в заявлениях международных политиков угроз безвизу не увидел. Более того, он считает, наша страна в любом случае должна соблюдать критерии избрания главы САП, так как подписала меморандум с МВФ.

"Мы никаких сигналов про угрозу безвизу не получали. Вместе с тем есть четкая позиция наших международных партнеров, что выборы главы САП должны отвечать определенным критериям с целью обеспечения независимости, высокого уровня профессионализма и непредвзятости. В связи с этим и были сформированы все рекомендации наших международных партнеров", – объяснил Енин в комментарии OBOZREVATEL.

"Речь не идет исключительно о безвизе. Международные партнеры обращают внимание украинских властей на необходимое обеспечение независимого функционирования антикоррупционных институций. Про это четко, в том числе, сказано в меморандуме с МВФ, который подписан с украинской стороны президентом и премьер-министром, а также главой Национального банка Украины. Безусловно, наши международные партнеры выражают заинтересованность в том, чтобы выборы главы САП отвечали определенным критериям", – считает Енин.

Прогнозы на главу САП

Шабунин считает маловероятным прозрачные и честные выборы руководителя САП. "Шесть из семи избранных Радой (членов. – Ред.) не отвечают требованиям закона о безупречной репутации и наличии опыта противодействия коррупции. Эти люди – политически зависимы от фракций и групп, которые их делегировали", – пояснил он.

Климкин считает эффективную работу антикоррупционных органов гарантией для западных партнеров того, что в Украине продвигаются реформы

"Закон должен исполняться. Это вопрос и прозрачности, и доверия к этой комиссии в отношении будущего главы САП. В то же время, это вопрос не столько к нашим зарубежным партнерам, сколько к нам. Я вот себе не могу представить, что наша нынешняя власть не будет вести диалог по этому вопросу с нашими западными партнерами. Поскольку для них эффективная работа этой антикоррупционной инфраструктуры – залог того, что реформы пойдут дальше. Во-вторых, это вопрос внешней безопасности: эта система не позволит России увеличивать свое влияние. Да, это вопрос с высокими ставками", – отметил экс-глава МИД.

Климкин добавил, что кандидат на пост главы САП должен иметь определенные убеждения.

"Можно иметь набор профессиональных навыков, но быть неспособным исполнять эти важные функции. Это на самом деле еще и миссия в текущем состоянии Украины. Кого выберут, сказать не могу, но я просто уверен, что и для нас с вами, и для наших партнеров абсолютно принципиально, чтобы этот человек был честным, непредвзятым, а главное способным принимать решения, в том числе и под давлением. Я имею в виду честные решения", – считает Климкин.

Енин также напомнил о критериях, которым должен отвечать будущий глава САП.

"Могу сказать, что кандидаты в эту комиссию должны иметь опыт антикоррупционной деятельности. Как члены комиссии по отбору САП, так и сам глава САП должны отвечать очень четким критериям: высокий уровень профессионализма, отсутствие коррупционных шлейфов, независимость от политических партий, структур. Это не вопрос чьих-то симпатий", – подытожил он.