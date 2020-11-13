Предложенный нардепами законопроект о СБУ ослабляет безопасность Украины, – Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов резко раскритиковал предложенную парламентом реформу ведомства. По его мнению, отбирая у СБУ полномочия в сфере экономики и борьбы с организованной преступностью, народные депутаты ослабляют государственную безопасность и противоречат изначальной идее президентского законопроекта. Об этом глава ведомства заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Баканов отметил, что окончательную редакцию законопроекта ранее он не видел: никакого обсуждения предлагаемых новаций с СБУ не было.

"Такая "реформа" безопасности не имеет ни чего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", – заявил глава СБУ.

Он отметил излишнюю, по его мнению, политизацию реформы.

"Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии необходимо это понимать и уметь вовремя остановиться. В частности, и в публичном обсуждении некоторых норм", – подчеркнул Баканов.

Больше всего возмутили главу спецслужбы те положения законопроекта, которые, по его мнению, направлены отнюдь не на реформирование СБУ.

" Большинство из них уничтожают Службу и в условиях российской агрессии ослабляют всю систему безопасности нашей страны", - заявил Баканов.

В частности, крайне опасным для государственной безопасности, считает Баканов, будет лишение СБУ функции проведения досудебного расследования и передачу этих полномочий другим структурам. Такая ситуация спровоцирует дублирование компетенций и невозможность проведения расследований на должном уровне - по крайней мере, в делах, которые входят в подследственность СБУ и имеют свою специфику.

Также, по словам Баканова, изначально законопроект предполагал концентрацию усилий СБУ на расследовании угрожающих госбезопасности преступлений, были продуманы рычаги недопущения СБУ к расследованиям исключительно экономических и коррупционных преступлений. При этом глава спецслужбы подчеркнул, что СБУ и сейчас не имеет полномочий расследования таких преступлений, а негативный резонанс в обществе, прежде всего, вызван выполнением СБУ отдельных поручений от других правоохранительных органов.

Вместе с тем, Баканов отметил, что в новом проекте закона СБУ полностью отстранена от сопряженного с экономикой функционала.

"Законодатели пошли механически путем – изъяли из задач, функций и полномочий все положения, которые касаются экономики. Никто даже не упомянул ни объектов критической инфраструктуры, ни способов установления транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями и ликвидными секторами экономики... СБУ сегодня соприкасается с вопросами экономики только для того, чтобы независимое государство Украина и дальше оставалось независимым, успешно противодействуя угрозам государственной безопасности в экономической сфере", – пояснил глава СБУ.

По мнению Баканова, "законодательные манипуляции ликвидируют систему борьбы с оргпреступностью".

"Опасность такого подхода в том, что оргпреступность используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Это и финансирование терроризма и сепаратизма, и коррупционное проникновение агентуры в государственные органы", - подчеркнул он.

Также по мнению главы СБУ сложности возникнут и с изменением процедуры назначения руководителя ведомства, поскольку сейчас она зафиксирована Конституцией Украины.

"Но четко прослеживается желание ограничить конституционное право президента Украины выбирать кандидатуру на должность главы СБУ и право Верховной Рады - утверждать эту кандидатуру по его представлению", - пояснил он.

Баканов подчеркнул: финальный текст законопроекта настолько сильно отличается от изначальной версии, которую подавал в парламент президент Украины Владимир Зеленский, что он не возьмет на себя смелость делать прогнозы о том, когда этот "полностью новый текст" может быть принят ВРУ. При этом, глава СБУ настоятельно рекомендовал народным избранникам существенно доработать документ с тем, чтобы он способствовал защите государственной безопасности, а не ставил ее под удар.