"Предатели": Береза раскритиковал поддержку закона Зеленского

Народный депутат Украины 8-го созыва Борислав Береза раскритиковал проект закона президента Владимира Зеленского относительно изменений в Конституцию по децентрализации.

В Facebook он написал, что не нужно соглашаться со сторонниками Зеленского, которые надеются, что изменения сделают Украину "мощной державой".

"В этом случае можно еще попытаться взлететь махая руками. То, что раньше это ни у кого не получалось, можно откинуть в сторону. Раньше просто махали руками, а теперь надо взять по 20-килограммовой гантеле в каждую руку. Это серьезно добавит солидности и веса эксперименту. Кстати, с этими правками к Конституции все так же. Интересно еще и то, кто их написал и впарил Зеленскому? А то, что лапшу ему повесили профессионально, я не сомневаюсь. Он поверил и подал. Осталось понять, кто за это проголосует в ВР – дураки или предатели?" – отметил Береза.

Ранее Борислав Береза заявил, что предлагаемые президентом изменения – это "дно и ад".

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали законопроект президента Владимира Зеленского, которым он вносит изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит "смотрящих" и диктатуру.

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