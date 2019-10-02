"Украина потеряет независимость!" В "Правом секторе" пояснили цель протеста под ОП

В среду, 2 октября у здания Офиса президента Украины пройдет акция "Правого сектора" с требованием не допустить подписание так называемой формулы Штайнмайера.

Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский. Он сообщил, что начало акции запланировано на 19 часов.

По его словам, в "Правом секторе" убеждены, что главная опасность подписания "формулы Штайнмайера" – "потеря независимости".

Акция протеста в Киеве 1 октября 2019 года Укринформ

В этом контексте Скоропадский подчеркнул: амнистия, которая предусмотрена в "формуле", недопустима ни в какой форме. В частности, не могут быть прощены даже те боевики, которые не воевали, "а только стояли на каком-то блокпосту".

В "Правом секторе" подчеркнули: такие люди не могут голосовать на местных выборах. "Мы не можем допустить, чтобы люди, которые были членами террористических организаций, голосовали и выбирали власть для нас с вами".

В организации сообщили, что приглашают на акцию всех небезразличных. В то же время в пресс-службе подчеркнули: не всегда эффективность акции зависит от количества участников.

"Когда в 2010 году мы выходили на акции под суды, под Лукьяновское СИЗО, нас было всего по 20-25 человек, это выглядело как маргинальная группировка. Но когда начались события на улице Грушевского, на улице Институтской, мы смогли сбросить президента Украины Януковича. Поэтому не всегда всё зависит от численности людей, которые приходят", – сказал Скоропадский.

"Не важно, сколько будет людей. Важно, что люди там будут", – заключил спикер.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера". Он заявил о том, что "формула" согласована, но не подписана.

Вечером 1 октября в Киеве и в ряде городов Украины прошли акции протеста.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram