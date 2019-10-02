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2 октября • обновлено в 15:24
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"Украина потеряет независимость!" В "Правом секторе" пояснили цель протеста под ОП

1.1т Читать материал на украинском

В среду, 2 октября у здания Офиса президента Украины пройдет акция "Правого сектора" с требованием не допустить подписание так называемой формулы Штайнмайера.

Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский. Он сообщил, что начало акции запланировано на 19 часов.

По его словам, в "Правом секторе" убеждены, что главная опасность подписания "формулы Штайнмайера" – "потеря независимости".

Акция протеста в Киеве 1 октября 2019 года

Акция протеста в Киеве 1 октября 2019 года

Укринформ

В этом контексте Скоропадский подчеркнул: амнистия, которая предусмотрена в "формуле", недопустима ни в какой форме. В частности, не могут быть прощены даже те боевики, которые не воевали, "а только стояли на каком-то блокпосту".

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В "Правом секторе" подчеркнули: такие люди не могут голосовать на местных выборах. "Мы не можем допустить, чтобы люди, которые были членами террористических организаций, голосовали и выбирали власть для нас с вами".

В организации сообщили, что приглашают на акцию всех небезразличных. В то же время в пресс-службе подчеркнули: не всегда эффективность акции зависит от количества участников.

"Когда в 2010 году мы выходили на акции под суды, под Лукьяновское СИЗО, нас было всего по 20-25 человек, это выглядело как маргинальная группировка. Но когда начались события на улице Грушевского, на улице Институтской, мы смогли сбросить президента Украины Януковича. Поэтому не всегда всё зависит от численности людей, которые приходят", – сказал Скоропадский.

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"Не важно, сколько будет людей. Важно, что люди там будут", – заключил спикер.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера". Он заявил о том, что "формула" согласована, но не подписана.

Вечером 1 октября в Киеве и в ряде городов Украины прошли акции протеста.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Артем Скоропадский Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Формула Штайнмайера
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филипп филипыч
филипп филипыч
нациков уже не боятся. как говорил зорян (причем ему поддакивал даже шкиряк): ничего не будет - повоняют и забудут. тем более ща бабки кончаться и псы сами разбегутся)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, после ареста "опг" Зеленского, не пройдёт и суток, как войска будут введены - в этот раз Путин не упустит свой шанс...
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