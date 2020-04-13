Правки к закону о ПриватБанке: в Раде решили, как будут голосовать

Рассмотрение 16 тыс. правок к принятому в первом чтении законопроекту о ПриватБанке будет происходить за 119 статьей регламента Верховной Рады, позволяющей голосовать правки целыми разделами.

Как сообщил источник "Украинской правды" в парламентском комитете по вопросам финансов, такой подход позволит отсеивать правки "целым пачками".

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

"Мы так уже голосовали скандальный закон о "площадках Яценко", механизм такой есть", – отметил он.

Планируется, что профильный комитет должен согласовать текст разделов, куда войдет какая-то часть правок. Затем нардепы будут голосовать за тексты разделов, отметая те правки, которые до этого отклонил комитет.

Только после этого закон может быть принят в целом при условии наличия голосов.

"Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тыс. правок. Если честно, то можно было бы и на понедельник успеть. Если бы кто-то ставил такую задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели", – добавил член комитета.

Как писал OBOZREVATEL: