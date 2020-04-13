Правки к закону о ПриватБанке: в Раде решили, как будут голосовать

Рассмотрение 16 тыс. правок к принятому в первом чтении законопроекту о ПриватБанке будет происходить за 119 статьей регламента Верховной Рады, позволяющей голосовать правки целыми разделами.

Как сообщил источник "Украинской правды" в парламентском комитете по вопросам финансов, такой подход позволит отсеивать правки "целым пачками".

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский

"Мы так уже голосовали скандальный закон о "площадках Яценко", механизм такой есть", – отметил он.

Планируется, что профильный комитет должен согласовать текст разделов, куда войдет какая-то часть правок. Затем нардепы будут голосовать за тексты разделов, отметая те правки, которые до этого отклонил комитет.

Только после этого закон может быть принят в целом при условии наличия голосов.

"Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тыс. правок. Если честно, то можно было бы и на понедельник успеть. Если бы кто-то ставил такую задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели", – добавил член комитета.

Как писал OBOZREVATEL:

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

В понедельник, 13 апреля, в 14:00 Рада соберется на внеочередное заседание, на котором, возможно, начнется рассмотрение закона о банках во втором чтении.

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