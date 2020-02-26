"Польский вариант отечественных бронемашин": у Порошенко раскритиковали оборонзаказ

Государственный оборонный заказ на 2020 год предусматривает закупку польских боевых бронемашин "Oncilla", вместо украинских "Дозоров".

Об этом написал депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский на странице в Facebook. Так, по его убеждению, правительство президента Владимира Зеленского не намерено поддерживать и инвестировать в развитие украинских производителей бронетехники.

Анализируя структуру Государственного оборонного заказа на 2020 год, депутат в частности акцентировал внимание на технике для сухопутных родов войск – боевых бронированных машин (ББМ).

"К гособоронзаказу-2020, пожалуй впервые, в новейшей истории Украины, в значительном количестве включено ББМ иностранного производства. Речь идет о бронемашине "Oncilla" производства Польши, с заявленной цене всего лишь в 8,3 млн гривен за единицу", – сообщил он.

Депутат отметил, что история этой польской машины по-своему уникальна и началась задолго до весны 2014 года в Украине в недрах концерна "Укроборонпром".

"Дело в том, что "Oncilla" является ничем иным как польским вариантом отечественной бронемашины "Дозор", которой за длительный срок так и не суждено было стать образцом, который отвечал бы требованиям Вооруженных сил Украины. Государственной компанией "Укрспецэкспорт" в свое время было официально экспортировано документацию на "Дозор" в Польшу. И уже много лет Украина планирует закупать польскую копию "Дозора" под звучным названием "Oncilla", – отметил Забродский.

"Безусловно, польские специалисты значительно усовершенствовали неудачный образец и он лишился многих недостатков своего прототипа. Но, к сожалению, далеко не всех", – подчеркнул представитель "Европейской солидарности".

Он сообщил, что согласно акта "демонстрационный показ новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники", инициированного Советом национальной безопасности и обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ в декабре 2019 года, "Oncilla" не смогла преодолеть подъем с уклоном 300.

"Это является стандартным требованием к проходимости боевых машин в армиях всего мира уже почти сотню лет. Кроме того, комиссия отметила ряд дополнительных недостатков: неудобство перемещения внутри десантного отсека, осложненная замена экипажа и десанта, необходимость дооборудования дополнительными бойницами и бортами", – добавил депутат .

Забродский убежден, что государственный подход предполагает системную работу по усовершенствованию конструкции и тактико-технических характеристик отечественного "Дозора" с учетом всех пожеланий Вооруженных Сил и опыта их эксплуатации 2016-2019 годов.

"Такая работа должна развернуться на предприятиях оборонного комплекса", – заметил он, добавив, что контракт на 25 единиц "Дозор-Б" по цене 8 млн грн. позволит нашим предприятиям получить 10 млн грн., в том числе для обновления производственных фондов или разработки новых систем вооружения, содержание квалифицированной рабочей силы.

"Но государственный подход, при оснащении ВС Украины ББМ, в проекте оборонного заказа на 2020 год пока еще разглядеть сложно. Вместо этого, Украине предлагается профинансировать оборонную промышленность Польши, а обновление производства отечественных государственных заводов, кажется, предлагается оплачивать из бюджета", – резюмировал представитель "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Вооруженных сил Украины попали в престижный рейтинг армий мира издание Global Firepower. Украинская армия оказалась на 29-м месте с 137.

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