"Правительство возвращает крепостное право!" Фриз мощно обратилась к Гончаруку из-за закона "О труде"

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что проектом Закона "О труде" правительство стремится вернуть крепостное право в Украине.

Как она отметила на своей странице в Facebook, правительство предлагает изменения, которые содержат полное несоответствие Конституции, европейским стандартам и международному законодательству. В частности, игнорируется ряд Конвенций МОТ. Де-факто правительство хочет де-юре уничтожить права работников и вмешиваться в деятельность "неугодных" работодателей.

Фриз рассказала, какие именно статьи закона являются неконституционными:

отменяется привязка размера минимальной зарплаты к размеру прожиточного минимума, что приведет в целом к снижению денежного обеспечения;

отменяется два выходных в неделю. Правительство считает – одного вполне достаточно. Перенос рабочих дней, отпуск по уходу за ребенком, отзыв из отпуска, продолжительность перерывов – все это, по мнению Кабмина, должно быть "по договоренности сторон". Вместе с тем, отпуск без сохранения заработной платы ( "за свой счет") увеличивается до 30 календарных дней;

Депутат от ЕС Ирина Фриз Пресс-служба партии Европейская солидарность

рабочее время и нормирования труда устанавливаться самим работодателем без участия профсоюзов и любых ограничений, даже по сверхурочным работам;

отменяется обязательства по двойной оплате труда за сверхурочные часы;

Предлагается закрепить новый трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, согласно которому обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления работодателем работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно;

неограниченные возможности для расторжения трудового договора на любых основаниях по желанию работодателя. А если работодателю пришло в голову изменить условия труда для вас и вам они не нравятся – добро пожаловать на выход;

применения срочных и краткосрочных договоров, которые станут своеобразным "коротким" поводком для работников. Работодатель может предложить только срочные договоры на определенный срок: месяц, год, два, три. И так каждый день уволить могут за новаторскими правительственными предложениями, то еще и ломай голову, что делать через три года, если не "выставят" ранее.

чрезмерно расширяются права государственных инспекторов труда, превращая их в карательный орган, который может беспрепятственно, без предварительного уведомления и в любое время посещать производственные, служебные и административные помещения работодателей и фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также рабочие места работников. Составлять протоколы. Наедине ставить работодателю или работникам вопрос. Получать от всех необходимые объяснения, отчет, материалы.

предлагается "узаконить" процедуру медиации. Именно так, внесудебное решение спора, к которому ни украинская правовая система, ни сами украинцы определенно не готовы. Сначала должно быть принято профильный закон о медиации, который предоставит четкую правовую определенность института медиации. Время на подготовку профессиональных медиаторов;

профсоюзы технически уничтожаются действующие нормы, регулирующие их деятельность отменяются, а предлагаемая редакция не содержит и упоминания об определении их правового статуса.

"У меня для премьер-министра есть плохие новости. Во-первых вы внесли законопроект, который противоречит Конституции и международным актам. Во-вторых, на вам как минимум для управления исполнительной ветвью власти следует знать аксиому права – новые законы не могут сужать права и ухудшать любым образом условия, предоставленные действующим законодательством. Согласитесь – она короткая и четкая. Изучите ее и лучше отзовете из парламента, то, что наваяло ваше правительство. Попробуйте успеть это сделать до отставки, чтобы позор не сопутствовал дальнейшую карьеру" , – написала Фриз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ).

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