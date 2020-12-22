Правительство сознательно манипулирует с количеством больных COVID-19, – Линчевский

Правительство не показывает украинцам реальную картину с заболеваемостью COVID-19: власть искусственно уменьшает количество положительных результатов, снижая количество ПЦР-тестов – с 40 до 35 тысяч.

Об этом заявил кандидат медицинских наук и депутат фракции "Голоса" в Киевсовете Александр Линчевский, передает пресс-служба политсилы в Facebook. По его убеждению, правительство сознательно манипулирует с количеством больных COVID-19.

Как сказано в сообщении, по официальным данным, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в декабре снизилась с 12,7 до 10 тысяч в день. Но в то же время количество госпитализаций увеличилось – с 1,4 тысячи до 2,6 тысяч в день. А количество смертей от коронавируса осталась неизменной.

Как отметил Линчевский, после "нарисованных" ежедневных официальных отчетов люди относятся к коронавирусу легкомысленнее.

"Что нужно сделать сейчас: увеличить количество тестирований. Проверять стольких людей, чтобы процент позитивности направлялся к 5. На одного больного – 20 обследованных здоровых. Это будет индикатором того, что тестирование проводят в достаточном количестве. Должны быть доступны лаборатории, система тестирования и отслеживания контактных лиц в изоляции", – заявил депутат.

Голос / Facebook