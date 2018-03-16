Гройсман поддержал разрыв экономических отношений с Россией

Кабинет министров готов принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией.

Как написал в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман, Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины.

Как сообщил премьер в комментарии 112 Украина, Кабинет министров намерен на ближайшем заседании (21 марта) прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - заявил премьер.

Он отметил, что есть экономический интерес, который Украина ищет не на Востоке, а на Западе.

"Не позволим России спекулировать на украинском рынке. Наша политика заключается в том, что мы будем максимально развивать собственную экономику и будем ограничивать и ликвидировать любое сотрудничество со страной-агрессором", – подчеркнул Гройсман.

Касательно последствий разрывания экономических отношений премьер добавил, что Украина только станет сильнее, а потери России станут очевидными.

Указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что торгово-экономические отношения с Россией должны быть минимизированы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать дружбу с Россией.